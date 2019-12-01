【港超聯】黃威倒戈絕殺飛馬　東方做「一哥」　前列三強鼎立

今季港超聯進行至第7周，爭標形勢陷入混戰。東方龍獅周日（12月1日）作客香港飛馬，憑後備上陣的中場黃威一記遠射全取3分，賽後與富力R&F及理文同得13分，齊齊佔據前列位置。

東方此役由基頓、馮慶燁及艾華度3位高大中堅鎮守後防，飛馬則以佐佐木周及陳曉鋒兩位靈活型球員作竄擾，務求博得埋門機會。18分鐘陳偉豪長傳笠過馮慶燁，佐佐木周單刀但太過淡定，結果被艾華度包抄解圍。6分鐘後，大衛拉菲爾閃身避過梁冠聰，再離門廿多碼試射，但遭東方門將葉鴻輝飛身擋出。

東方1：0小勝飛馬，升上港超聯榜首。（袁志浩攝）

黃威為東方後備上陣，攻入全場唯一入球。（袁志浩攝）

兩軍齊「撳制」 黃威建奇功

東方企穩陣腳後兩度靠角球創造攻勢，但基頓跟馮慶燁先後迎頂均高出；艾華頓35分鐘快速反擊，由中路推至禁區靠右位置，不過只得「私家左腳」的他僅可扣大位起腳，結果無功而還。完半場前曾錦濤與嚴啟華因爭波發生碰撞後雙雙倒地，前者需由擔架抬離現場，由李嘉耀入替，惟賽後證實傷勢輕微。

兩軍下半場戰況膠着，飛馬先後以文迪斯及查理士加強攻力，東方也換入台將陳浩瑋跟黃威。83分鐘梁冠聰左腳內彎角球斬中，人群中的基頓跳頂僅僅中楣。戰至86分鐘，黃威中路靠右控球策動攻勢，在飛馬未有守衛夾擊下，此子離門約廿碼突然腳面拉篩射入世界波，為東方打破僵局。

黃威的入球協助東方全取3分，賽後笑逐顏開。（袁志浩攝）

東方對賽佔優 壓富力做「一哥」

飛馬末段有李藹軒近門撞高，最終以0：1僅敗，賽後以6分位列第7。

港超聯賽榜目前出現「三頭馬車」局面，多踢一場的東方雖跟富力R&F及理文同得13分，但就分別在對賽成績與得失球差上佔優，在今周賽事後重登榜首。