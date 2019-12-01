【港超聯】黃威加盟東方後終開齋　談失港隊正選：繼續裝備自己

港足中場黃威季前嘗試外流，惟最終以自由身加盟東方龍獅，更因缺乏正式比賽而失掉港隊正選位置。 這位進攻中場周日（12月1日）為球會射入一記世界波致勝，在主帥麥柏倫心目中會否「加分」？

黃威後備入替為東方奠定勝局，賽後獲多位隊友上前祝賀，更紛紛向他高呼要「招」（即請食飯）。這位港足中場回想起腳前一刻，坦言沒想過入球會發生，「找不到隊友去傳，對方也沒有埋身防守，便想試一試，誰不知果然射入了。」

加盟東方後首球 黃威稱狀態仍未足

自上季尾離開大埔，黃威自季中才轉投東方，至今上陣5場，終找到加盟後的首個入球。他自言狀態雖未百分百回復，但也達到約7至8成，「很開心，自己能射入這類型的遠射是很罕有。入球同時也對球隊的爭標形勢很有幫助，因再失分的話會變得被動，現在則可繼續咬緊前列。」

+ 8 + 7 + 6

失港隊正選 「繼續裝備自己」

去年11月的東亞足球錦標賽外圍賽，黃威為港隊正選披甲，他日前雖在東亞錦決賽周的初選名單中上榜，但正選位置近期已被陳俊樂取代。有傳媒問到這記入球能否協助他再度擔正，他卻認為作用不大，「教練早已很熟悉每位球員的功能及踢法，不會因個別入球而改變陣容。」

可是黃威也認同，技術型中場在現今港隊陣中的重要性大減，「始終每位教練也有自己喜歡的球員種類，這點是無可厚非的，唯有繼續裝備自己尋找機會。」

至於僅負的飛馬，主教練文彼得對戰果感到可惜，他指對自己的部署「唔收貨」，但滿意球員表現。「足球也講求運氣，球員一場比一場進步。」對於唯一的失球，文彼得稱教練團會檢討是防守出現漏洞，或是球員體力下降所致。