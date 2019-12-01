【場地單車世界盃】荷蘭陽光男孩勒雷森　由極限單車登上爭先之巔

眼前一亮，除了形容他的顏值，還有他似是不費吹灰之力壓線的魅力。 來自荷蘭的22歲爭先賽世界冠軍勒雷森（Harrie Lavreysen），由因傷放棄極限單車的掙扎，到轉戰場地單車登上世界之巔，僅是4年。「彩虹」的絢爛背後，是怎樣的故事？

職業單車的訓練之苦非同常人，單車手跌過撞過滿身傷痕仍堅持下去，是「黐線」的狂。2015年因膊頭傷患由心愛的極限單車（BMX）轉戰場地單車，兩年艱苦訓練後在世錦賽亮相，即取得個人爭先以及男團爭先賽亞軍，無獨有偶是在香港。今站重臨將軍澳單車館，已是3個世界冠軍得主。

他先於首日的男團爭先賽與隊友掛上金牌，笑容滿臉的勒雷森坦言很高興再在香港作賽，「兩年前在這裏贏得銀牌，那是很快樂的經驗，今日很開心能與隊友贏走金牌。」

看似輕鬆的勝利，背後是無盡的煉獄訓練，由極限單車到場地單車，其實挑戰的同樣是個人體能極限。曾是青年極限單車歐錦賽3連冠得主的他，以「黑暗時期」來形容因傷逼於無奈放棄BMX的日子，「在我完成兩次手術後，我幾乎已很接近重返BMX頂級位置，惟我又再度炒車而兩邊膊頭移位，那是我最嚴重的傷患和人生中最差的一周。」聽到都覺得痛，惟他沒有放棄單車，轉而加入場地單車訓練，「下定決心離隊是最艱難的事，我很痛恨自己要放棄，但這一刻在現在這個位置，我絲毫沒有後悔。」

勒雷森在8強力壓日本對手新田祐大。（李澤彤攝）

勒雷森今季未嘗一敗，盡顯世界冠軍威勢。（葉詩敏攝）

勝出荷蘭內鬥 贏盡今季3站

狠心放棄、無數的手術、由低處重新出發，18歲的經歷成就了堅忍不拔之志，造就4年後的爭先賽王者。「荷蘭隊好癲㗎！有別於常人。」港將羅梓俊在32強賽後與記者閒聊說道。到底荷蘭隊的訓練「魔鬼屋」有幾癲？我們外人不會知道，但所有單車手的訓練都需要驚人的意志才有所突破，勒雷森也自言由康復後重返賽場至今，訓練都是「Very Painful」（非常痛苦），這由一直保持陽光笑容對答的他說出來實是輕描淡寫，連贏人都似不花力氣的輕鬆。

今日他在男子爭先賽16強開始戰無不勝，身披象徵世界冠軍的「彩虹戰衣」壓陣先擊敗匈牙利的Sandor SZALONTAY，再於8強以直落兩局擊敗33歲競輪賽世界第2的新田祐大，展現世界冠軍霸氣勇闖4強。4強面對世界第3的波蘭對手Mateusz Rudyk同樣面不改容連贏兩局，首局守在前方的勒雷森未有遭對手突擊，最後一圈半加速後已成功拋離勝出，去到次局更是從後爆贏對手輕鬆獲勝，與同樣兩局全勝殺入冠軍戰的隊友賀夫蘭（Jeffrey Hoogland）終極一戰。

勒雷森與男團爭先賽金牌隊友賀夫蘭於決賽再相遇，以直落兩局再贏一仗。（葉詩敏攝）

勒雷森與26歲的賀夫蘭是敵是友，前者自轉戰場地賽後便一直於男團爭先賽並肩作戰，去年二人與Nils van 't Hoenderdaal合力擊敗有堅尼（Kenny Jason）坐鎮的英國隊封王，為荷蘭歴史性取得該項目的「彩虹戰衣」。勒雷森在今季對上賀夫蘭都全勝，兩人早在年初的世錦賽鬥得死去活來，由勒雷森在個人爭先賽取得冠軍；今季兩人於前兩站世界盃決賽相遇，勒雷森仍然技勝一籌。最終他在香港站決賽再展王者風範，第一局先在留守後方策動攻勢的他力壓隊友衝線，關鍵第二局在前方的他未有讓隊友有機可乘搶位，再以高速搶先壓線，又贏一仗。

「哈哈！對，我們在今季的世界級賽事決賽都對上。」他爽朗的笑道。「不過由我加入場地單車隊練爭先、競輪項目，我們都一直推動對方變得更強。」短短4年訓練已達到世界之巔，那覺得現在的自己是不是最強了？

「我想身穿這件彩虹戰衣能證明吧。不過，我想贏得更多、變得更強。」這是王者的答案。