【場地單車世界盃】梁峻榮張敬樂麥迪遜3次衝分成功　續衝擊奧運

世界盃場地單車賽香港站最後一天賽事，主場出擊的香港單車隊麥迪遜組合梁峻榮/張敬樂最終憑3次成功衝分，以第11名完成本站。雖然未能取得更高名次穩固奧運積分，梁峻榮表示二人一直在進步，仍有信心在此後3站與明年世錦賽搶分，衝擊東京奧運。

雅加達亞運金牌得主梁峻榮/張敬樂今日出戰全長50公里的男子麥迪遜賽，賽事共有20個衝刺圈，他倆於第一個衝刺圈取得1分一度名列第4，並在第9圈取得第一名的5分，儘管張敬樂其後緊追新西蘭，以第4名衝刺取得1分，最終二人名列第11，賽後贏得主場觀眾熱烈掌聲。

應屆世界冠軍德國在一次超越主車群一圈袋走20分後，力壓群雄，即使新西蘭與英國先後再接連衝分，仍無阻德國大熱奪冠。

近年為奧運專攻麥迪遜的梁峻榮與張敬樂今站首度亮相。（李澤彤攝）

梁峻榮表示雖然僅得11名，但進攻上比前兩站積極。（李澤彤攝）

比賽時受到主場觀眾叫喊助威，梁峻榮坦言感受很深，「去到最後聽到觀眾用廣東話高呼加油時，對自己說『仲有力、仲有力』頂住衝到最尾。」

梁峻榮與張敬樂在上兩站賽事分別名列第12和13，梁峻榮坦言其實二人每次比賽後都有所進步：「之前兩站僅得一次成功衝分，今次的進攻多了，雖然名次上未能反映出來，但實際上是有很大的進步。」

東京奧運前還餘下3站世界盃和關鍵的世錦賽，張敬樂表示仍有信心去準備，二人在完成澳洲站後會到昆明訓練備戰最後一站加拿大世盃，並再有一個月時間準備世錦賽。身旁的梁峻榮對爭取奧運資格未有太緊張：「自己覺得要一步一步穩住狀態同心態，一步一步打這些比賽，在比賽中有錯誤便調整，最後於世錦賽施展渾身解數。」

繆正賢在捕捉賽賽後稍露失落，認為自己未發揮到最好。（李澤彤攝）

繆正賢說，「覺得未在主場觀眾展現到香港單車手以往的果敢精神。」（李澤彤攝）

繆正賢捕捉賽排第12 「對不起主場觀眾」

在兩個月前的亞洲場地單車錦標賽驚喜奪得捕捉賽金牌的繆正賢，今日與另一港將劉允禧壓軸在捕捉賽亮相，最終繆正賢以比上兩站更佳的第12名完成賽事，明日將出發往下一站新西蘭的他坦言未感滿意：「像教練所說，不是有沒有獎牌的問題，是能不能成功執行戰術。」

他認為今仗雖有足夠體能完賽，惟判斷不夠果敢，休息時間也未能做好。「聽到觀眾叫我的名字，覺得有點對不起他們的打氣聲，未能發揮出最好的自己，沒有將香港車手的果斷表現到出來。」即將出戰新西蘭站，他表示希望能在調整後做好賽前部署。