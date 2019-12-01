【英超】龍格堡領軍首戰防線無改善　阿仙奴2：2逼和諾域治

周日英超賽事，近況低迷的阿仙奴日前辭退領隊艾馬利（Unai Emery），由助教龍格堡（Freddie Ljungberg）出任看守領隊，這位槍手名宿領軍首仗作客諾域治，球隊防線始終未能改善，最終只能以2；2和局收場。

龍格堡今仗排出4231陣式，拿卡錫迪、奧巴美揚、奧斯爾和祖爾韋洛克，在中前場肩負進攻任務。可是他們暫時仍未能扭轉艾馬利年代槍手進攻次數不及被對手攻門次數的問題，諾域治芬蘭射手迪姆普基21分鐘已為主隊先開紀錄，結束8場入球荒。

8分鐘後，諾域治守將基斯杜夫森馬文禁區內犯手球，阿仙奴得到十二碼機會。奧巴美揚操刀被門將告魯爾撲出，可是視像助球裁判（VAR）查證後指告魯爾過早離開白界線，宣布重射。奧巴美揚得到第二次機會，射門無論力度和角度均大增，告魯爾欲救無從，為阿仙奴追平1：1。

不過諾域治攻擊浪接浪，中場簡威爾後上入楔在禁區邊妙射柱遠「收死」尼奴入網，連續第二場聯賽取得入球，半場領先2：1。

諾域治Vs阿仙奴重點時刻（按圖進入）

+ 6 + 5 + 4

下半場依然是諾域治攻勢佔優，然而57分鐘阿仙奴把握一次角球機會，皮球輾轉落到奧巴美揚腳下，他在頗窄角度抽射入網，再次為球隊追成平手，盡顯射手本色。

諾域治幾乎在兩分鐘後第三度領先，一次漂亮組織中場堅尼麥利安衝入禁區附近拉弓，尼奴反應極快伸盡手僅僅令皮球輕微改變方向中柱；61分鐘輪到另一中場泰布爾起腳，皮球貼近柱而出，阿仙奴門前可謂風聲鶴唳。

之後幾乎都是諾域治的天下，阿仙奴全靠門將連奴左飛右撲不至再失，至完場前雙方攻勢未能再取得入球，踢成2：2和局完場。

雙方各得1分，14輪聯賽過後，阿仙奴14戰得19分繼續排第八位，諾域治得11分，因修咸頓本周贏波全取3分，微跌一級至第19位。槍手今仗面對「護級組」的諾域治，中後場相當鬆散，讓金絲雀球員可以輕鬆組織大量攻勢，至禁區附近位置一眾守將依然未有埋身防守，容許對手有多達16次射門，龍格堡必須盡快改善防守上的毛病，否則難望重返前列。