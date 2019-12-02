【香港足總】霍震霆冀港向東京奧運借鏡　賀歲盃或由球會承辦

亞洲足協年度頒獎禮周一（2日）晚上於香港舉行，足總藉舉辦這次盛事，今日與日本足協續訂協議，加強兩地合作，以及鞏固彼此關係。

足總跟日本足協在2016年首度簽署合作協議，雙方今日續訂有關內容。兩地合作範疇包括男、女子球員個人發展、教練培訓、女子足球發展、球證發展、代表隊發展、五人足球發展等。

足總CEO溫達倫指兩地近年在青年軍、教練及球證方面已進行多次交流。（袁志浩攝）

足總會長霍震霆跟日本足協會長田嶋幸三相識甚久，在會上言談甚歡。（袁志浩攝）

港日遇相同發展難題 交流分享知識

足總行政總裁溫達倫指，足總每年都會派球證與教練到日本交流，本地青年軍也多次到訪當地參加比賽，而香港在其他方面也有所得着，「日本有很大型的訓練中心，足總可獲得營運及管理的經驗；而日本在球會牌照方面也有很出色的人才，交流有助足總處理行政工作。」

至於日本足球協會會長田嶋幸三則認為，兩地都出現相同的社會情況，例如比賽場地不足等，因此雙方分別在小型與草根足球上，都有合作空間。足總會長霍震霆跟田嶋幸三相識甚久，他在會上稱兩者為「兄弟」，並表示日本明年將舉辦東京奧運，籌備足球賽等經驗值得香港借鏡。田嶋幸三卻打趣地回應：「不過在本月14日，我們卻要在東亞足球錦標賽遇上。」

去屆賀歲盃由香港飛馬承辦，分別邀請山東魯能、鳥栖砂岩及奧克蘭城訪港。（袁志浩攝）

賀歲盃有望由球會承辦

另外，早前廣東隊已公布第42屆省港盃的集訓名單跟暫定日期，但溫達倫表示所有細節仍未落實。而對於明年會否舉辦賀歲盃，他透露足總已接獲主辦方提交的計劃書，並會於本月12日的董事會中討論。溫達倫又指，比賽有望由球會承辦，方式跟去年相約，由本港聯隊跟其他球隊進行多於一日的比賽。