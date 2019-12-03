【桌球】特林普意外不敵54歲邦特　「桌球枱上什麼事也能發生」

桌球界地位僅次世錦賽的英國桌球錦標賽，第三圈比賽爆出史上最大冷門之一：世界排名第一的特林普（Judd Trump）在一度領先局數3：1的優勢下，遭世界排名98位、現年54歲的「爺爺級」球手邦特（Nigel Bond）以6：3反勝。

30歲的特林普，今個賽季延續勇態，已贏得三個比賽冠軍，在英國錦標賽第三圈面對邦特，也有不錯的開局，打出一棒52、114和90度，領先3：1。

正當以為勝利在掌握之中，小休過後邦特突然發力，憑出色進攻佈局連取4局，特林普在32分鐘沒有機會埋枱之下，忽然由領先變落後3：5。

被逼至出局邊緣的特林普，在關鍵第9局起break之際再受挫折，領先35分之下展開攻防戰，邦特把握機會逐分追上，爭至最後兩個波，終以一記遠枱粉紅波了結賽事，爆冷以6：3反勝特林普晉級。

特林普看着記分板，似乎一臉意外。（視覺中國）

邦特憑精彩進攻佈局大量得分，意外後上反勝一哥特林普。（視覺中國）

意外擊敗一哥，邦特本人也覺得難以置信，「他是現今最強球手，54歲的我在做什麼？」

他接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，「我適應下來之後開始打出一些好球，真是難以置信。祖特（特林普名字）錯過一、兩個機會確有幫助，但我只想向大家展示自己仍有能力比賽。當我感覺良好的時候，仍可發揮水平。」

他幽默地說，「對上一次我在三大賽事（Triple Crown event）電視直播出場，大概已是10年前的事。54歲這年紀仍能做得到真是太好，老實說我自己也覺得難以置信。」

特林普爆冷不敵邦特（按圖進入）

+ 3 + 2

邦特早在1989年成為職業桌球手，今年剛好出道30年。全盛時期，他曾在1995年晉身世錦賽決賽，但不敵亨特利得亞軍，1996年曾在英國公開賽一局僅勝希堅斯奪冠，這已是他唯一一個排名賽錦標，1996/97年攀上世界排名第5。

他由戴維斯（Steve Davis）年代、亨特利（Stephen Hendry）年代、奧蘇利雲年代一直奮戰至今，戴維斯和亨特利經已退休，54歲的他竟仍每年參加多個大小賽事，而且更維持良好競技狀態，實在令人佩服。

第9局攻防戰（6分30秒邦特遠枱粉紅波制勝）

特林普大方讚邦特

特林普落敗後仍十分有風度，指出「桌球枱上什麼事也能發生」，又讚揚：「尼祖（邦特名字）是個好球手，他在球圈多年，今天他用經驗制勝，亦取得大量分數」。

「平心而論我沒有太多失誤，我記不起自己曾射失很多球。」他坦言邦特的打法令一直難以找到節奏，「比賽速度非常慢，令我很難找到節奏。」又指出，「桌球圈內大家也是人類，我們永遠不能因為一場比賽的結果而過度興奮或失落。那只會令你更珍惜贏波的一刻。」

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