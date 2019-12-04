【東亞足球錦標賽】日本半隊奧運陣容應戰　10人初次入選

2019東亞足球錦標賽決賽周尚有不足一星期就在釜山展開，由東道主韓國、日本、中國及香港在單循環賽事，爭奪冠軍。 韓國及香港已先後公布陣容，甚受港人關注的日本代表隊，監督森保一今午亦公布22人名單。

日本公布的22人名單中，雖有幾位較為港人熟悉的國腳，但亦選入10名全新國腳，並有近半U22球員，顯然是希望透過成年級別的高強度賽事，為奧運陣容再作遴選。餘下1名球員，會待今周末J1煞科後再選出，估計是因為榜尾情況尚未明朗，名古屋鯨魚、浦和紅鑽、鳥棲砂岩、清水心跳、湘南比馬均有機會要參加12月8日及14日舉行的J1/J2附加賽，與東亞錦標賽「撞期」。

日本足球代表隊的2019東亞錦標賽陣容。（JFA）

由於東亞錦標賽的賽期並非國際足協指定的國際賽期，日本足協自然無法徵召旅歐球員，陣中全屬J League或大學隊成員。相對於2017年東亞錦標賽是為2018世界盃陣容選人，召入大批J League明星球員，今次則以明年東京奧運為前題，陣容較上屆遜色。

今次「藍武士」陣中較為港人熟悉的球員，包括曾短暫外流的井手口陽介和FC東京後衛室屋成，兩位都是相對較有國際賽經驗的球員，國家隊上陣至少10次；2017年亞冠盃曾隨柏雷素爾來港作客傑志、並正選上陣的古賀太陽也首度入選成年國家隊，當時隨隊而未有上陣的門將中村航輔亦在陣中。連續兩屆參賽的，則有中村航輔、室屋成、三浦弦太、井手口陽介。



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27歲J League神射手首度入選

一眾「新丁」中，在今季J League表現較突出的是橫濱水手中場仲川輝人，27歲才首次獲國家隊徵召的他今季為水手射入15球，與隊友馬高斯祖利亞雙雙攻入15球，暫時並列神射手。橫濱水手若在今周末的煞科日，主場對FC東京保住不敗，就可奪得球會自2004年以來首個J League冠軍。



森保一挑選仲川輝人及多位邊緣國腳進入今次國家隊陣容，相信是希望透過次級賽事尋找「滄海遺珠」，為日後的A級國際賽準備。

仲川輝人27歲才首次入選國家隊，雖然東亞錦標賽並非大賽，對他而言卻是爭取代表日本出戰大賽的重要機會。（twitter/橫濱水手）

日本對於明年東京奧運的備戰相當認真，除了以麒麟挑戰盃讓U22國腳恆常集訓及作賽，今次東亞錦標賽陣容中亦有12名奧運適齡球員，尤其集中在中、前場，相信同樣希望透過與別國的成年球員對抗，觀察及提升「奧運腳」表現。



港、韓、日 分別公布決選名單後，目前只欠中國未公布最終名單。

井手口陽介（左）2017年代表日本，在主場出戰東亞足球錦標賽，惟在煞科戰大敗予韓國，屈居亞軍。（資料圖片/高詩琦攝）