高普取得英超第100場勝仗　最快領隊百勝王竟不是費爵爺

英超領隊壓力極大，能領軍取得100場勝仗難度極高，利物浦主帥高普（Jurgen Klopp）帶領紅軍擊敗愛華頓，領軍159場即砍下英超百勝，為歷代第二最快達到這項成就的主帥，排第一位的領隊是誰？
英超領隊百勝王，誰人以最少場數拿下100勝仗？（01美術製圖）
第7位：雲尼阿里（Claudio Ranieri）／187場／先後執教車路士和李斯特城，在李城首季即意外捧走英超冠軍，但首100場勝仗是在車仔的4年取得。（視覺中國）
第6位：賓尼迪斯（Rafael Benitez）／181場／在利物浦執教6年取得穩定前列成績，惜始終與英超無緣，之後曾任車路士看守領隊和執教紐卡素，目前在中超帶領大連一方。（視覺中國）
第5位：雲格（Arsene Wenger）／179場／執教阿仙奴21年，砍下707場勝仗並3奪英超冠軍。（視覺中國）
第4位：普捷天奴（Mauricio Pochettino）／169場／執教修咸頓一季即被熱刺撬走，5年來成功令球隊進化成爭標份子，可惜英超、歐聯均與冠軍擦身而過，近日更被辭退。（視覺中國）
第3位：費格遜（Sir Alex Ferguson）／162場／曼聯傳奇領隊領軍13次贏得英超冠軍，並兩奪歐聯冠軍，勝仗當然是手到拿來。（視覺中國）
第2位：高普（Jurgen Klopp）／159場／4年間一手令沉睡多年的利物浦再次成為爭標份子，今季15戰14勝助他登上史上第二。（美聯社）
第1位：摩連奴（Jose Mourinho）／142場／2004年一加盟車路士即連奪兩季英超冠軍，即使逃不出「摩三季」關口，對勝利的執着令他在藍軍已輕鬆拿下百場勝仗。（路透社）
特別收錄：哥迪奧拿（Pep Guardiola）／129場97勝／摩連奴設下的紀錄，只有曼城主帥哥迪奧拿有望打破，哥帥距離百勝只差3場，破紀錄只是時間問題。（美聯社）
特別收錄：羅渣士（Brendan Rodgers）／185場91勝／前利物浦領隊距離百勝只差9場，今季李斯特城重拾2015／16球季奪冠風采，相信很快可突破百勝大關。（路透社）
特別收錄：鶴臣（Roy Hodgson）／288場／現役英超領隊取得過百場勝利，除摩連奴、高普和布魯士，就只得曾任教布力般、富咸、利物浦、西布朗的水晶宮領隊鶴臣。（路透社）