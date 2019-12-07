【謝德謙︱英超遊物】般尼禁區殺手艾殊利班尼斯　簡單直接有球味

打仗的時候，你需要一個肯衝鋒陷陣的前線工兵；在球場上，雖則處境不同，但一樣希望出現一個有體型、有衝勁的球員為你擊退敵人。今次要介紹的，就是球味十足的般尼前鋒艾殊利班尼斯。 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

艾殊利班尼斯電競評語：禁區殺手絕佳選擇

般尼給大家的印象，是一支以防守為主的球隊。艾殊利班尼斯自2014年加盟以來，已經為球隊帶來40個入球。雖然不是很突出的數字，但以一支進攻能力一般的球隊來說，已是相當不俗。今屆艾殊利班尼斯以6球暫時成為球隊神射手，由於各方面能力平均，加上在隊中極具感染力，絕對是般尼不可或缺的重要成員！

艾殊利班尼斯各方面能力平均，極具感染力，是般尼不可或缺的重要成員。（視覺中國）

英超第16輪賽程，焦點賽事是曼巿打吡曼城迎戰曼聯。（01美術製圖）

雖然在遊戲裏面速度不算快，但射術一點都不失禮，可以稱為「禁區殺手」。另一要點就是他身體質素極好，不論是頭槌攻門或二傳工作都能勝任。如果你喜歡英式直接的進攻足球，艾殊利班尼斯大可作為球隊進攻的第一點，集多項長處的他，以性價比來說，是一個絕佳選擇！

英超第16輪直播賽程。（01美術製圖）

英超 – 熱刺 對 般尼 星期六晚上10：50 Now Sports英超2台 (Ch. 622) 現場直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】