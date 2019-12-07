【劍擊．香港賽】馬暤孜容朗靜力克師姐　港隊小花新勢力崛起

儘管今年香港公開劍擊錦標賽的場面較往年冷清，猶幸一眾港將表現爭氣，小將們打出驚喜令賽事氣氛升溫，特別是女子佩劍的馬暤孜和女子花劍的容朗靜，成為今日焦點。

以往不少外地劍手來港參加香港錦標賽，但今年因社會情況不穩，僅得數名中華台北及澳門選手來港，氣氛不如往年般熱鬧。女子花劍代表鄭曉為說：「以往有外隊參賽，使香港賽的規模如國際比賽般，打起來會更緊張。雖然今年氣氛比以往冷清，但心態相對輕鬆。」佩劍代表林衍蕙亦坦承美中不足：「香港賽一年一度，場地佈置十分精美，未有更多海外劍手參賽實屬可惜。」海外選手缺席，港將們囊括了今日3項賽事冠軍。

馬暤孜擊敗林衍蕙勇奪女子佩劍冠軍，表現可人。（趙子晉攝）

女子佩劍冠軍去年落入韓國手中，今年未有海外劍手角逐，港將張藝馨亦未有回港參戰，港隊兩個「大師姐」林衍蕙與歐倩瑩於4強相遇，結果「聰妹」林衍蕙以一劍險勝，於決賽與小將馬暤孜碰頭，二人互有攻守，最終馬暤孜以一分之差奏凱，首奪本地公開賽冠軍。

馬暤孜表現突出，林衍蕙亦盛讚師妹：「馬暤孜今日稍為改變打法，使我打得十分吃力，同時亦對她進步感到十分高興，因為女子佩劍隊後繼有人，加上自己在決賽的心態較心急，所以錯失奪冠良機。」

容朗靜今天打出驚喜。（趙子晉攝）

劍手們緊張作賽之時，也不忙趁機放鬆。（趙子晉攝）

除了女子佩劍，女子花劍同樣有驚喜。港隊代表張楚瑩意外8強下馬，符珈嘉16強亦不敵協恩師妹容朗靜出局，後者再於8強險勝晉級，雖然於準決賽不敵雅加達亞運銅牌廖恩尉，但她亦獲得首個成年組個人獎項。容朗靜賽後表示：「今次得獎無疑是強心針，我希望未來保持這信心作賽，但我擔心影響青年賽事的表現，因為會擔心在亞青或世青賽事空手而回。」擊敗容朗靜的廖恩尉於決賽火併鄭曉為，最終亦由師妹鄭曉為獲勝。

至於男子重劍，去年屈居亞軍的方凱申，今年在驚濤駭浪下躋身決賽，與隊友何瑋桁爭標，結果以15：9封王。

+ 4 + 3 + 2