【英超】張伯倫與拿比基達開齋助利物浦輕勝　熱刺大破般尼5：0

利物浦的英超勝仗增至16場。阿歷士張伯倫與拿比基達今晚攜手「開齋」，一起取得今季首個英超入球，加上穆罕默德沙拿建功，利物浦以3：0輕挫般尼茅夫。 至於周中於奧脫福吃下回歸首敗的熱刺領隊摩連奴，是夜領軍主場撼般尼以5：0大勝，總算一吐烏氣。

利物浦在快車期繼續輪換，文尼退居後備，費明奴及沙拿復任正選，兩名較少在英超正選披甲的張伯倫及基達，也獲委首發重任，兩人不負主帥高普所託，雙雙攻入個人今季聯賽首球，助紅軍以2：0領先上半場。

般尼茅夫中堅尼敦阿基傷出後，後防屢現漏洞，也是利物浦上半場擁逾七成控球率、8次攻門有5次中目標的原因。「紅軍」下半場延續壓倒優勢，穆罕默德沙拿於54分鐘為利物浦錦上添花，可惜此後球隊未有進帳，終以3：0輕勝。觀乎今場統計，利物浦22次攻門，般尼茅夫只得寥寥3次。

利物浦3個入球逐格睇，按圖放大：

+ 3 + 2

熱刺主帥摩連奴周中帶隊重返奧脫福，惟未能復仇以1：2敗走；今晚回歸主場迎戰般尼，眾將表現爭氣，以一場5：0大勝為摩帥洗頹風。

按圖一覽熱刺大勝全紀錄：

+ 7 + 6 + 5

是夜尚有屈福特主場對水晶宮，看看球員們的表情都知道了，這是一場0：0的球賽（按圖看看）。兩軍合共15次攻門（屈福特12、水晶宮3），只有屈福特其中3次攻門命中目標，而且兩軍上半場的攻門全數「唔中龍」，是今季英超開季以來的第二仗（第一場是8月的李斯特城對狼隊）。