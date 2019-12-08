【英超】孫興慜世紀金球逐格睇　狂奔90碼爆過7對手只需幾多秒？

熱刺今輪英超5：0大勝般尼，摩連奴形容為「完美一天」、哈利卡尼連轟兩球……但焦點盡在孫興慜身上。 表現活躍的孫興慜不但交出助攻、創造攻勢，一記「千里走單騎」式入球，更顯示「亞洲球王」不單在亞洲，即使在英超，也是屈指可數的頂尖球星。

熱刺這場大勝，新帥摩連奴形容為「完美一天（Perfect Day）」，更教他笑開懷的是韓國國腳孫興慜繼續交出超卓表現。4分鐘與哈利卡尼一記「One Two」協助後者以遠程炮打開紀錄、9分鐘在左路窄角抽射雖未能破門，卻造就盧卡斯莫拉門前頂入，但真正神奇的時刻在32分鐘出現。



孫興慜金球逐格解說：

+ 7 + 6 + 5

孫興慜由展開反擊到射門，僅花了11.5秒；熱刺球場長度為114.8碼（約105米），他開始加速的位置距底線約25碼，意味他僅花11.5秒狂奔了90碼（約83米），「完爆」7名般尼後衛再射門，無論技術或速度都相當驚人。這記入球瞬即成為全球球迷熱話，「Son Goal」亦登上twitter熱門關鍵字，名宿兼球評連尼加都不禁說：「對我來說，這就是今季的金球！」

孫興慜在整個反擊過程中一共爆過7名般尼球員，技驚四座。（路透社）

孫興慜接受球會訪問時，則解釋道：「我看到很多般尼的球員，一開始我想將皮球傳給迪利（阿里），因為他有空位，但對手的右閘一直死纏他，要傳球給他幾乎不可能……我就想，我是否應該試試加速？」訪問他的SPURS TV主持不禁道：「你的確加速了！」孫興慜笑笑，續道：「我想那個時刻正應該加速，兩、三秒之後，我就來到門前了，真的很驚喜！」

孫興慜射入這記金球後，即成為全球球迷的熱話。（視覺中國）

摩連奴大談「孫仔」：他是孫拿度 拜會過他父母

孫興慜在摩連奴上任後，先在對韋斯咸一役取得「摩連奴時代」第一個入球，今仗又轟入金球，曾聲言「愛上了孫興慜」的摩帥，今仗賽後再次以巴西「大哨」朗拿度比喻愛將：「在這個入球之前，我兒子已叫他做『孫拿度（Son-aldo）』，今天的他，是Son-aldo Nazario（Ronaldo Nazario為巴西名宿朗拿度）！」

摩連奴續道：「這讓我憶起1996年，我有幸坐在波比笠臣身旁，看著朗拿度接到皮球，由中後場長驅直進，取得了跟孫興慜這球很像的入球。那是相當精彩的入球。」球迷笑指摩帥與孫興慜已像父子，摩帥亦樂不可支：「昨天我見過了孫興慜的父母，明白了他是如何被培養得如此出色，他實在太棒了，真開心、太開心了！」

相信不止摩連奴（右），所有熱刺球迷及隊友都愛上孫興慜（左）。（視覺中國）

為熱刺轟入兩球的隊長哈利卡尼，風頭難免被孫興慜蓋過，但他禁不住力讚隊友：「孫仔（Sonny）成為了今天的焦點，那個入球實在難以置信，是很好的反擊！」



哈利卡尼（左一）亦為孫興慜的球技折服。（視覺中國）

熱刺對般尼全場精華：