【花式溜冰】俄羅斯美女少包辦大獎賽三甲　高難度大戰變顏值大戰

花式溜冰大獎賽總決賽女子組賽事，一如所料是俄羅斯美少女的天下。舒查巴高娃（Anna Shcherbakova）與托路索娃（Alexandra Trusova）的一場四周跳高難度大戰，兩敗俱傷之下，讓另一俄羅斯美少女高斯托妮亞（Alena Kostornaia）爆出小冷門封后。 較令人意外的是，平昌冬奧金牌得主薩姬杜娃（Alina Zagitova）在六名出場選手中排第六，表現令人失望。

年僅17歲的薩姬杜娃，在2017/18和2018/19連續兩個賽季高佔世界排名第一，可是她在今季表現稍為回落，即令這位高顏值的溜冰女王被三位第一年升上成人組作賽的俄羅斯「小師妹」毫不客氣迎頭趕上。

以一招「美少女轉身」比賽期間秒速將戰衣藍變紅的舒查巴高娃（Anna Shcherbakova），與同樣15歲、早前打破得分紀錄兼系出名門的托路索娃（Alexandra Trusova），上演一場難度大戰，她們的自由滑動作再次包含難度最高的四周跳動作，可是兩人均先後失手，反令少年組冠軍、成功做出三次三周跳的16歲美少女高斯托妮亞（Alena Kostornaia）以247.59的今季最高得分奪得金牌，舒查巴高娃以7分之微得第二，托路索娃以233分得季軍。

頒獎台上，一面俄羅斯國旗，身後三名美少女顏值之高令人驚艷，加上薩姬杜娃也是美女一名，俄羅斯花式溜冰界無論競賽還是顏值水平，均處於全球頂峰，另外還有同是美人胚子的「月野兔」梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）和圖克塔米謝娃（Elizaveta Tuktamysheva）等不入今屆賽事最後六強，實在非常厲害。

俄羅斯美少女大戰（按圖細看）

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