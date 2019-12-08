【英超】華迪梅開二度　李斯特城4：1輕取維拉　繼續追趕利物浦

利物浦在英超聯賽榜遙遙領前，最接近紅軍的李斯特城勇態持續，在前利物浦領隊羅渣士（Brendan Rodgers）帶領下，作客4：1狂風掃落葉輕取維拉，取得8連勝。 李斯特城全取3分後，16戰得38分續排第二位，僅落後利物浦8分。

英超聯賽榜排第二位的李斯特城，作客升班馬阿士東維拉，在滂沱大雨中兩軍合演一場刺激的對攻大戰。

甫開賽兩隊已互相鬥攻，戰至10分鐘，李斯特城趁一次罰球攻勢，一對中堅蘇恩古和莊尼伊雲斯近門起腳先後被救出，維拉立即快速反擊，今仗表現活躍的前鋒安華艾加斯（Anwar EL Ghazi）勁射中楣。

李斯特城逃過一劫之後，隨即憑一次突襲得手。前場對愛華頓後備上陣取得一入球一助攻的伊恩拿祖（Kelechi Iheanacho），放出一記漂亮直線，接應的射手華迪一口氣爆過對方守衛和扭過門將湯希頓，雖然一度甩腳，但勝在回身夠快射入，李斯特城領先1：0。戰至24分鐘安華艾加斯的頭槌攻門越楣而過，捱過維拉一輪攻勢後，華迪闖入禁區近門施射，全靠湯希頓出迎反應夠快及時救出。

上半場精華（按圖細看）

+ 4 + 3 + 2

戰至40分鐘，占士麥迪臣在左路發難，他的精準傳中，加上接應的伊恩拿祖第一時間近柱搶點成功，近門撞射入網將優勢擴大至2：0。

上半場補時階段，維拉得到角球機會，李斯特城未能成功解圍，皮球輾轉間落在好波之人基亞利殊（Jack Grealish）腳下，他在窄位照樣拉弓，皮球直飛遠柱擦柱入網，為維拉追近至1：2。

有死球專家占士麥迪臣在陣，令李斯特城的角球充滿威脅。換邊僅4分鐘，中堅伊雲斯接應角球頂入成3：1。再次領先兩球後，比賽已是李斯特城天下，75分鐘華迪把握一次突擊機會再入一球，個人梅開二度，並以16個入球在射手榜遙遙領前。