【東亞錦標賽．直擊】李鐵「和諧」談港中大戰　麥柏倫勉團結抗敵

兩年一屆的東亞足球錦標賽明日（10日）於韓國釜山展開決賽周賽事，4支男子組參賽球隊的主教練今午（9日）雲集釜山樂天酒店，出席賽前記者招待會。港隊主帥麥柏倫與中國隊主教練李鐵相鄰而坐，雙方也談及對「港中大戰」的看法。 香港01記者袁志浩、吳浩然 釜山直擊

港足相隔近10年後重返這個東亞競技舞台，主帥麥柏倫在開場發言時表示，為港隊球員感到光榮，「能跟亞洲頂級的球員比賽，是港將們一次很重大的機會。今次將會是個挑戰，希望球員可讓敵軍感到吃力，令他們為港隊的表現操心。」

從麥柏倫的發言看來，港足在接下來3場賽事都會以防守為主。（袁志浩攝）

東亞足球錦標賽前瞻系列：

日本隊：日本「必需奪冠」 井川祐輔眼中的關鍵先生

韓國隊：一港將入球傳頌至今 韓國誓破咒爭3連霸

「港中大戰」成焦點 兩隊主帥回應

港隊在11月先後在世界盃外圍賽逼和巴林，以及淨勝柬埔寨兩球，麥帥形容此為「美好的一個月」。不過他指出東亞錦標賽是個與別不同的比賽，會繼續根據不同對手作出部署，重新出發。「在完成挑戰之前，你永遠不會知道結果如何。我們希望專注做好防守，但也不會只得防守，仍會盡力組織攻勢。」麥帥又稱港隊陣中擁有不少新面孔，會藉此觀察及評核其表現。

中國主教練李鐵首度帶領國家隊參加大賽，發言時也略顯緊張，他強調球員跟自己也會全力以赴。（袁志浩攝）

香港球迷今屆最期待的一場賽事，或會是煞科日，香港將會與中國自2015年世盃外後再度合演「港中大戰」。當媒體問及中國隊主教練李鐵對此有何看法，他未有直接回應，相當「和諧」。李鐵道：「我們來到韓國，有機會跟日本、韓國及中國香港比賽，對我們是個很好的學習機會，希望在3場比賽中，都能表現出精彩比賽給廣大球迷看。」

保羅賓圖（Paulo Bento）有望為韓國贏得他上任後首個錦標，有韓媒也問及他對日韓大戰的看法，他表示：「其他球隊也都是不錯的球隊，會專心備戰。」（袁志浩攝）

麥柏倫：團結是港隊唯一出路

麥帥稱就個人而言，跟中國比賽是件美好的事，「我們會先集中注意力鬥韓國及日本，但也期待每場賽事，因為每場都會是特別的。」他又補充，若港隊渴望取得好成績，團結是唯一出路，「若港將單獨跟其他隊的球員比較，實力當然較遜，也會被看低一線。所以最關鍵是要上下一心，避免個人犯錯，成為一支真正的『團隊』。」

女子組首輪焦點為日本鬥中華台北。日本由7奪AFC最佳女教練獎的高倉麻子（右二）帶領，成績驕人；而中華台北則由日籍主教練越後和男（左二）執教，他明言今屆賽事目標是為明年2月舉行的奧運外圍賽做好準備。（袁志浩攝）

東亞錦決賽周男子組賽事明日會上演揭幕戰，中國迎戰日本；港隊則會在周三（11日）進行首場賽事，硬撼東道主韓國。女子組方面，韓國明日會在主場鬥中國，而日本女足在今屆亞洲足協年度最佳女教練獎得主高倉麻子帶領下，將在周二對中華台北，後者主教練越後和男領軍倒戈。