【東京奧運．馬術】馬術隊亞錦賽創歷史　鄭文傑無限接近奧運資格

以亞運銅牌得主林立信為首的香港馬會馬術隊，周初由在泰國芭堤雅舉行的首屆國際馬聯亞洲錦標賽中凱旋，港隊在今屆以1金3銀1銅謝幕。金牌功臣鄭文傑很大機會能為港隊爭取時隔12年重返奧運舞台。

剛結束的首屆馬術亞錦賽的規模在亞洲區僅次於亞運，是區內首個涵蓋三大奧運馬術項目——盛裝舞步賽、場地障礙賽和三項賽的錦標賽。於三項賽個人賽奪得亞軍的林立信（Patrick），其後與鄭文傑（Kenneth）、賴楨敏和梁巧羚歷史性取得場地障礙賽團體賽金牌。

4人今午現身「浪琴馬術大師賽」記者會，曾在2008年參戰北京奧運會的鄭文傑與林立信，暫時在東南亞及大洋洲奧運排名位列第2及第3，惟名列第4的泰國選手在21日尚有賽事，要待下周完成比賽才能確定港隊能否以前2取得東京奧運資格。

曾參戰北京奧運會的林立信，奧運排名仍要待還有賽事的騎手完後才能落實。（葉詩敏攝）

4人在亞錦賽創歷史，鄭文傑表示參賽以來最合拍。（葉詩敏攝）

鄭文傑奪奧運資格呼聲高

歷史性摘下場地障礙賽團體賽金牌，馬會馬術隊騎手Kenneth認為今次團體發揮是參賽以來最好，「我們這一團騎手非常合拍，大家都很有信心、互相扶持，就是因為這樣才要發揮出最好。」

Kenneth今季狀態大勇，數月前曾在國際馬聯（FEI）場地障礙世界盃中國聯賽成都站封王，對於無限接近「登奧」，Kenneth坦言難以掌握泰國選手發揮，只能「Fingercross」期望取得資格，「是有少少期望的，現在正爭取和籌備買奧運馬。」他表示之前合作商因經濟因素未能支持，需重新洽談新合作商爭取購買奧運馬。

鄭文傑在奧運排名列第2，很大機會能代表港隊重返奧運舞台。（葉詩敏攝）

港隊2008年藉東道主身分出戰奧運後，便未有再踏足這體壇最大舞台；曾參戰北京奧運會的林立信現排第3，資格同樣要待其餘有賽事騎手在21日賽後才能落實，「經歷了漫長的一季，大概參加了15次以上的賽事，奧運是所有運動員的目標，當然希望能再為香港出戰一次。」

至於亞錦賽三項團體賽銀牌功臣何誕華亦憑排名幾近鎖定東奧入場券，在東南亞及大洋洲區排第2的他，因月尾排名截止前再沒有三項賽賽事，因此只待國際馬術聯會公布。

4人在亞錦賽創歷史，鄭文傑表示參賽以來最合拍。（葉詩敏攝）

無懼社運 馬術大師賽「有信心」如常舉行

被譽為「室內場地障礙賽大滿貫」的年度五星級馬術盛事「浪琴表香港馬術大師賽」，將在明年2月14至16日於亞洲國際博覽館舉行，屆時世界頂尖騎手雲集，香港隊仍未落實兩個名額屬何騎手，林立信坦言希望能參加大師賽盛事。

鑑於近月社會情況，為顧及運動員、工作人員及觀眾之安全而取消不少大型賽事，香港馬術總會會長利子厚先生表示有信心如期進行，「創立亞洲馬術周的總裁Christophe Ameeuw與我也有信心，很多世界級騎手都會參加，也是因我們歷屆的保安、照顧騎手和馬匹的籌辦完善。」