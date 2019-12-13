【歐霸】格拉斯哥流浪9年來首次晉級　謝拉特：莫大成就

英格蘭一代中場大將「雙特」各自展開教練生涯，林柏特首季帶領車路士，便突破歐聯分組賽。謝拉特帶領蘇超格拉斯哥流浪（流浪），亦「成就解鎖」。 謝拉特帶領流浪在歐霸G組大混戰中突圍而出，最後一輪驚險打和瑞士超聯球隊年青人，次名出線，總算稍為紓緩日前失落蘇格蘭聯賽盃的烏氣。

謝拉特去年在流浪展開領隊生涯，在歐霸分組賽小組出局。今屆捲土重來，分組面對年青人、飛燕諾及波圖，形勢相當緊湊，在最後一輪之前全部球隊均有機會出線。

謝拉特表明願意留效，希望帶領流浪挑戰些路迪。（路透社）

年青人球迷賽前點起煙花，場內煙霧彌漫。（路透社）

流浪賽前排小組榜首，主場打和年青人即可出線，並且有好開始，憑前鋒摩尼路斯（Alfredo MORELOS）射入分組賽第6球，先開紀錄。他們在下半場一直抵抗年青人反撲，直至89分鐘門前混戰，終於因波拿巴列錫（Borna BARISIC）擺烏龍而失守。雖然賴恩積克（Ryan JACK）補時兩黃一紅被逐，但流浪守住和局，以次名晉級。波圖則主場以3：2擊敗飛燕諾，首名晉級。

摩尼路斯先開紀錄。（路透社）

摩尼路斯這個手勢，為球迷致謝還是致歉？（路透社）

貴為蘇格蘭老牌勁旅，流浪在2010年代經歷清盤事件，被貶至低組別球隊重新起步，一步步重返蘇超及歐洲賽。今回晉級，為流浪自2010-11年球季於歐霸16強出局後，再次晉身歐洲賽淘汰賽階段。

年青人在法定時間前追和，掀起高潮。（路透社）

格拉斯哥流浪在補時階段十人應戰，但無礙和局。（路透社）

謝拉特在剛過去的周日（8日）領軍爭奪聯賽盃，但以0：1敗於宿敵些路迪腳下，摩尼路斯更連番失機，包括12碼宴客。他在賽前公開表明打算續約，繼續帶領流浪，今回晉級總算一吐烏氣。謝拉特指球隊過去數天經歷艱苦時刻，晉級絕不容易，「在這一組，對手毫不給我們機會，所以晉級實在是很大的成就」。

至於些路迪則早早在E組穩奪首名，最後一仗變成例行公事，結果以0：2不敵羅馬尼亞球隊克盧日。