【場地單車．世界盃】李慧詩闖爭先賽決賽　今季首撼澳洲勁敵爭冠

在世界盃香港站爭先賽延續18個月連勝威勢後，「牛下女車神」李慧詩休息一周後出戰場地單車世界盃澳洲布里斯班站，今日於女子爭先賽強勢登場，續以一場不敗姿態勇闖決賽，向今季第4面世界盃爭先賽金牌進發。她的決賽對手是頭3站世界盃皆休戰的澳洲車手莫頓（Stephanie Morton）。

李慧詩（左）今季在世界盃3站爭先賽中取得3連冠。（資料圖片／梁鵬威攝）

以來年東京奧運獎牌為目標的李慧詩（Sarah）愈戰愈勇，自去年6月後在爭先賽未嘗一敗，今季首3站世界盃取得3連冠。她在上周休戰後於澳洲布里斯班站復出，在資格賽踩出10.387秒首名晉級後，在8強輕取美國車手郭比（Madalyn Godby）後，再直落兩場接連擊敗烏克蘭新秀史達莉高娃（Olena Starikova）與俄羅斯老對手禾諾娃（Anastasiia Voinova），昂然晉身冠軍戰。

今站佔主場之利的勁敵摩頓（Stephanie Morton），則在資格賽以第2名直入8強，先後擊退小林優香、澳洲隊友麥古樂（Mcculloch Kaarle），在4強面對哥倫比亞的芭約娜派達（Martha Bayona Pineda），莫頓再過一關，將與李慧詩爭奪金牌。這是兩人今季首度對決。