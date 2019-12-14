【英超】連格低迷皆因家事纏身　向蘇斯克查敞開心扉成轉機

不經不覺，當日所謂的曼聯新星連加特已經27歲。回顧2019年，他的表現可說是每況愈下，直至近一個月才有所起色。日前他接受《每日郵報》專訪，道出自己狀態低迷的原因。

連格接受《每日郵報》訪問稱，季初起母親Kristy身體持續不適，他因而需負起照顧兩名弟妹的責任，其中弟弟Jasper搬到連格家中居住。他既要照顧自己1歲大的女兒，又要兼顧家庭及球會位置，加上照顧弟妹，壓力自然大增。他說:「此事之後，我表現得與以往一樣，但人們都發現我有所改變。我非常失落，當刻像是肩負着所有事，而我自己需要獨自面對。」

作為2018世界盃的英軍重要一員，連格季初表現不振，加上在去年夏天的不檢點，不但令連格漸漸失去在曼聯的正選位置，近兩次的英格蘭大軍名單，更不見其名，取而代之的是美臣蒙特或是占士麥迪臣。面對如此困局，他仍然隻字不提，但職員們已經發現他的發揮大不如前。

蘇斯克查的支持，直接幫助連格回勇。（路透社）

與蘇斯克查的交談成了事件的轉捩點。今季他只曾在英超6場正選上陣，但對陣熱刺及曼城的大戰，蘇斯克查均對其委以重任。他憶記起，一個月前對白禮頓時後備上陣，蘇斯克查的一番話。

「笑着享受比賽就可以了」。他告訴我事情會變好的，或許我只需找一個人傾訴一下。他希望以前的連加特回來，而現時的我可以做到。 連格

星期日（15日）對愛華頓一役，將會是第4000場有自家青訓出場的比賽。七歲就加入曼聯的連加特，當然希望能及時傷癒復出，參與這一場意義重大的賽事。

對陣曼城的大戰連加特正選上陣，協助球隊贏得打吡戰。（路透社）

外界對連加特的批評，經常針對他在社交媒體的行為，又或者與普巴的友情，甚至他的自家品牌。他認為，時代變了。「老一輩球迷只想着足球、足球及足球。他們看到那些有趣短片，就會妄下定論。但認識我的人都會知道，我非常謙卑、『貼地』。」

「人們以社交媒體評價我們，但這與真實的我截然不同。足球是我的生命，我的最愛，即使需要負責其他事務，我從未因此分心。」堅尼與加利尼維利曾批評他去年在對利物浦的大戰前宣布成立自家時裝品牌，認為他應專注在足球事業上。「該發布其實是在一周前，而當時我們亦在周中踢了一場歐聯（對華倫西亞），但沒有人提過一句，接着在對利物浦前人們忽然提起。我覺得我是容易被針對的目標。」結果曼聯在該仗以1：3落敗，摩連奴也因而被解僱，但連格替曼聯攻入唯一一球，算是回應了蜂湧而至的批評。

連格回應批評，認為自己仍對足球全心全意。（路透社）

「連美斯」近仗有回勇跡象，蘇斯克查功不可沒。上月作客艾斯坦拿第5輪歐霸分組賽，連加特戴上了隊長臂章，彷彿是一個訊號，蘇斯克查對其充滿信心。儘管他之前表現未如人意，蘇斯克查仍願意給予其機會。連格說：「這顯然對我有所幫助。他委任我為隊長，之後我們接連擊敗了熱刺、曼城，且我正選上陣。在比賽前我跟自己說，『笑着踢就可以了，我就是為足球而生』。」