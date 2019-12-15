【英超】利物浦射手沙拿右腳兩場入三球　「我刻意練習過」

利物浦球迷對隊中射手穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）可謂又愛又恨，這位埃及球星為紅軍立下不少汗馬功勞，同時亦因為不同原因，經常浪費入球機會。 他的一大特點，是慣用左腳，連續兩年成為英超神射手之後，其他球隊守衛已懂得盡量封死他的左腳，大大減低他的威脅。然而近日沙拿有一個改變，讓對手防不勝防。

無論是周中歐聯對薩爾斯堡的入球，還是周六對屈福特梅開二度，沙拿連續兩場的三個入球，竟然全部來自右腳，而非他的「食糊」左腳。

賽後沙拿指出，「我有特別練習我的右腳！」惟他認為，對屈福特所入的第一球帶有幸運成份，「那是一次反擊，沙迪奧（文尼）傳了一個好球給我，我的入球來得正是時候。」

他又讚揚對手屈福特，「我們今天跟一支強悍的球隊對戰，我覺得他們應該身處較佳位置（註：屈福特在英超包尾），但願我們可以一直贏下去。」

沙拿苦練右腳屢建奇功（按圖進入）

+ 7 + 6 + 5

祖高爾：沙拿擁有「美斯式球感」

雖然沙拿謙稱「幸運」，負責為BT Sport評述的祖高爾（Joe Cole），卻大讚那是沙拿實力的表現，這位以技術細膩著稱的前英格蘭10號仔認為，「屈福特當時能在晏菲路守住0：0，已是了不起，但沙拿那記射門、那一下輕輕觸球（扭過對手）……大部分球員也沒有那份冷靜，那一下『美斯式觸球』，讓你可以闖入危險地帶起腳射門。」

他分析，「那一下額外的觸球，讓沙拿可以擺正身軀，他只需要剔起皮球至龍門上角。」

沙拿自2017年加盟利物浦，至今已為紅軍在各項比賽攻入84球，入球率甚至較被譽為利物浦史上最具級數的前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）還要略高。

沙拿右腳梅開二度