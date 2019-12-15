【東亞錦標賽．直擊】于大寶被批表現業餘　再鬥香港：必須拿下！

中國隊周日（15日）再負韓國，賽後跟港隊一樣錄得兩連敗，令煞科日的「港中大戰」成為季軍爭奪戰。早前有內地傳媒指出，國足今屆目標是要「避免墊底」，同時在「眾所周知」的原因下，絕不能敗予香港。 4年前曾隨國足在世界盃外圍賽兩鬥香港的于大寶，今屆再度入選國足名單，他賽後對「港中大戰」的態度相當肯定。 香港01記者袁志浩、吳浩然 釜山直擊

于大寶：只要敢踢 對手也沒那麼強大

國足繼首場以1球僅負日本後，於東亞錦決賽周的第二場再以同樣比數敗予東道主韓國。國足隊長于大寶認為，球隊受制於敵軍的高壓逼搶，「整場比賽我們開始階段不敢拿球，不適應對手的高位逼搶，解圍後也沒法再控球，令我們處於劣勢。」

于大寶又將落敗歸咎於備戰不足，他指韓國隊的金玟哉在死球發揮得特別好，球隊也做了部署，惟因訓練跟磨合時間短，最終無法阻止失球。可是他認為，疲勞不應是輸球的藉口，「每位球員為國出戰慾望都很強烈。疲勞對我們來說，不管是身體還是精神狀況，都不會懈怠。其實只要敢踢，對手也沒那麼強大，做好的話就可以贏。」

近年改踢後衛 遭內媒狠批表現

過往于大寶司職前鋒，香港球迷尤其記得這位球員於2015年的「港中大戰」中，在旺角大球場的那一記射門。皮球在疑似過了白界下，最終被港隊守門員葉鴻輝撈出，球證也判決入球無效，最終令港隊得以守和中國。

這位踏入31歲的球員近年改踢後衛，今戰更是在代表國家隊的正式比賽中首度以此身份披甲。雖他表現不過不失，但就有內地傳媒以「滿屏的尷尬！國足隊長驚現業餘解圍 1腳掄呲（撻Q）1腳空氣」為題撰文，批評其表現。于大寶回應時指：「感覺還可以，之前受傷，很長時間沒打比賽，自己體能還是有些下降。」

至於談及下一戰鬥香港，于大寶似乎也認為話題敏感，沒有說太多，但他以肯定的語氣稱：「全力以赴，贏下比賽，就是必須要拿下。」