【英超】曼聯又失分　格連活特入球1：1逼和愛華頓

曼聯再次在英超面對下游球隊失分！之前連勝熱刺和曼城的紅魔鬼，主場出戰愛華頓在先落後一球的劣勢下，憑小將格連活特的入球在尾段追平1：1，痛失兩分。

英超、歐霸三連勝的曼聯，主場出戰下游的愛華頓甫開賽已展現霸氣，可惜連格和拉舒福特比賽早段的射門，均未能命中目標。26分鐘曼聯一次罰球機會，拉舒福特禁區外直射勁度十足，欠缺角度下被愛華頓門將比克福特救出。

辭退主帥馬高施華後由名宿鄧肯費格遜領軍的愛華頓，繼上場3：1擊敗車路士再有好表現，逐漸站穩陣腳後搶回不少攻勢，36分鐘更憑一次角球機會先開紀錄。後備入替傷出迪治尼的老將巴尼斯，再次發揮死球專家本色，開出角球皮球落點剛好在曼聯門將迪基亞與愛華頓前鋒卡維特利雲之間，兩人搶點之下令皮球突然飛向守尾柱的連迪路夫身上，這位瑞典守將無奈「擺烏龍」，愛華頓領先1：0，之後兩軍完半場前再無紀錄。

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下半場曼聯不斷加強攻力，惟始終未能攻破愛華頓大門，65分鐘18歲小將格連活特入替連格，這位被領隊蘇斯克查讚揚為「全隊最佳射手」的球員，果然不負他的期望，77分鐘接應丹尼爾占士的傳球後施左腳勁射，為曼聯追成1：1。

之後兩軍均未能增添紀錄，終以1：1和氣收場。

同時舉行的另一場英超賽事，近況不俗的狼隊主場迎戰熱刺。摩連奴領軍的熱刺在盧卡斯莫拉8分鐘先開紀錄下，至67分鐘被艾達馬查奧爾扳平。狼隊今仗18次攻門，足足是熱刺的一倍，不過笑到最後的並不是他們，補時1分鐘基斯甸艾歷臣傳中，中堅維頓漢頭槌破網協助熱刺2：1戰勝狼隊，全取3分後更以26分力壓曼聯，升上第六位。