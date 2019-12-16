【東亞錦標賽．直擊】金判坤離任首受訪　揭被逼走　無悔選將準則

說到韓國跟香港足球的關係，相信大眾普遍也會想起前港足韓籍主帥金判坤。這位現任韓國足協（KFA）副主席乘東亞錦決賽周在釜山舉行，早前盡地主之宜邀請香港傳媒午宴，更是離任港隊主帥一職後，首次接受香港傳媒訪問。 席上，他透露當年突然離任港足主教練的原因，並指出足總訂立的目標與方向，跟球迷的未必一致，令主帥飽受壓力，問題的確值得本地球圈深思。 而在周三（18日）「港中大戰」臨近之際，4年前兩度率領港足逼和中國的Kim sir，勉勵港將要以香港跟市民之名，踢出令他們驕傲的一戰，繼續背負「Die for Hong Kong」的使命。 香港01記者袁志浩、吳浩然、高詩琦 釜山直擊

筆者入行資歷尚淺，跟Kim sir打交道的時間未算長。可是訪問間坐在這位近年港隊最為人熟識的教練身旁，發現其標誌性髮型雖沒變，但跟兩年前比較，臉上皺紋已變深，更有「歷練」。

「公務太繁忙了，經常到處去。早兩天更病倒，需要到醫院檢查。」現時Kim sir掌管韓國所有年齡層的國家隊，負責聘請青年軍至大國腳的主帥，同時常要觀察及檢討教練表現，自然忙得不可開交。上任近兩年間，Kim sir隨「太極虎」走訪俄羅斯世界盃、女子世界盃、亞洲盃決賽周、U20和U17世界盃等多個大賽，即使辛苦，他卻已感到十分滿足，「很開心能從中獲得不少寶貴經驗，無論在當教練或行政人員方面，我都成長了許多。」

短短兩年，感覺金判坤眼尾的皺紋深了，掌管韓國所有年齡層的國家隊，讓他心力交瘁。（高詩琦攝）

金判坤近年隨韓國隊出席多項大賽，今屆東亞錦決賽周，自然也不例外。（袁志浩攝）

認同港隊穩守踢法 樂見小將上位

兩年內成長的又豈只Kim sir？香港隊這段期間先後由英籍教頭加利韋特及芬蘭籍的麥柏倫入主，兩人風格各異，前者講究提升球員信心，後者則着重戰術部署，特別是防守紀律。港隊最近一場在輪換下慘吞日本5蛋，但此前不論面對伊朗、伊拉克跟韓國，都能將失球減至最低；世盃外硬撼巴林更成功以「零失球」守和。港隊在東亞錦標賽以防守為主的踢法，Kim sir表示認同，「防守是香港的強項，對強隊若貿然進攻，更易失球。總括而言，我對港將的表現很滿意，他們在心理跟體格上也有一定強度。」

麥柏倫入主港足後，球隊更注重防守戰術，金判坤對此踢法表示認同。（香港足總）

「太極虎」首場跟香港交鋒，在全場圍攻下結果僅淨勝兩球。Kim sir讚揚港隊踢了一場「Great game」，他賽後也跟眾港將在酒店內相聚，「我曾以教練身份陪伴一班本地球員成長，現在他們能闖入東亞錦決賽周舞台，我也為此而驕傲。」

港隊今屆陣中擁有數名「新生代」，鄭兆均及羅梓駿等1997年出生的小將，正是Kim sir剛接手香港青年軍時的首批球員。他對兩人快速的成長感到驚喜，也冀望足總跟政府可持續地投放資源，培養出更多有天賦、有潛能的球員，於更高的水平競技。「小將們能為港隊出戰大賽，對進步有很大鼓舞及幫助。希望港隊有日可躋身亞洲盃，甚至世界盃決賽周。」Kim sir如是說。

鄭兆均（左）是金判坤接管港隊青年軍後的首批球員，後者對均仔的進步感到驚訝。（資料圖片）

在我完約的半年前，足總就該給我一個答案。是續約？還是不續約？可是他們始終也無法給我保證。 金判坤

揭提早解約兩大原因 炮轟足總態度含糊

縱然Kim sir跟昔日麾下「再見亦是朋友」，但他與部份香港球迷的關係，或許並非如此。當年在香港鬥朝鮮的亞洲盃外圍賽「生死戰」前突然揮袖而去，外界對Kim Sir批評如潮，有人說，這位教練因難敵KFA「筍工」引誘，足總在無奈下唯有提早解約、成人之美。不過Kim sir強調，當年並非自願離任，而是被兩大原因「逼走」——足總的取態、球迷的誤解。

「在我完約的半年前，足總就該給我一個答案。是續約？還是不續約？可是他們始終也無法給我保證。」Kim sir透露當初為求履行合約承諾，推掉多份來自韓職（K League）的聘約，一直希望跟足總談判，卻不得要領。「我很想留下來，但足總說要再觀察我的表現如何。最後韓國足協大力邀請我加盟，這很難拒絕，因是個擴闊視野的好機會。」

在足總愛理不理的態度下，金判坤唯有選擇接受韓國足協的邀請，黯然離開。（資料圖片）

應球迷「訴求」離任 無悔倚重入籍兵

港足在Kim sir領軍的後期成績平平，有球迷在球場內高舉「KIM OUT」標語，他指這也是離職的導火線之一，「我盡了力、作了貢獻，但卻遇上這種情況。我們只為香港而戰，但很多人妒忌、也出現了很多誤會，當看到那些行動的時候，我跟家人也很傷心。」選人準則及倚重入籍兵的政策，一直讓Kim sir引起不少爭議。記者道出這個話題，他卻稱不理解球迷的想法，「香港是國際城市，人人都想當香港人，人人都想為香港市民而戰，為什麼不歡迎他們（入籍兵）？」

金判坤港足生涯的尾段，球場上曾出現「KIM OUT」標語，他坦言因此而感到傷心。（資料圖片）

Kim sir坦言自己是按規距做事的人，既然國際足協容許外國人領取特區護照並代表香港，而他也依照足總給予的方向實行，球迷又為何不快？「我問過CEO很多次，到底港隊遴選準則是什麼，需要全是土生土長球員嗎？不過足總指引很清晰——就是選最好的球員，創造港隊最好的成績。我跟隨這規則，即使到現在也不後悔。」以陳俊樂跟葉鴻輝為例，Kim sir認為若本土球員實力較高，自然能搶得正選位置，他反問球迷：「若我拒絕入籍兵，這不是歧視他們嗎？」

▼金判坤任教港足歲月（按圖放大）▼

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有球迷批評金判坤倚重入籍兵，可是他對當年的選將準則並不後悔。（資料圖片）

為離開致歉 仍熱愛香港足球

足總以「成績」優先，球迷卻希望多起用本土球員，兩者訂下的目標分歧，Kim Sir彷如困在兩者之間。足總一方面沒為事情解畫，另邊廂卻遲遲不續約，面對球迷的不滿持續升溫，最終Kim sir意興闌珊另謀高就，究竟又是誰的錯？

為香港球壇奉獻多年光陰，結局竟卻是要在一夜間離開，而再度談起這件往事已是兩年後，現今在韓國足壇位高權重的Kim sir在香港記者們面前，竟反覆說了不下十次「抱歉」、「對不起」。他續道：「我不想那樣子離開，很想開記者會解釋，最後卻沒人安排，我也很氣憤。」看他對兩年前的離開的那份着緊，大概也會明白Kim sir其實仍心繫港足，他也希望球迷能體諒自己，「無論如何，我沒有完成整份合約，這都是我的責任。我很對不起球迷和球員，可是我仍熱愛香港足球，很掛念香港從前的一切。」

我不想那樣子離開，很想開記者會解釋，最後卻沒人安排，我也很氣憤。 金判坤

事隔兩年，金判坤向香港球迷跟球員致歉，並指自己仍心繫香港足球。（高詩琦攝）

難忘4年前港中大戰 「生涯最美好的比賽」

儘管Kim sir已返回家鄉工作近兩年，但家人仍居於香港，也是他渴望盡可能久地住在香港的原因。他透露自己每個月也會秘密返港探親，同時也十分留意香港的消息，「我從新聞知道香港的情況很困難，所以我常常為市民祈禱，希望他們和平、安全。」目前香港跟中國的局勢，為煞科日的「港中大戰」另添意義。4年前的世界盃外圍賽，Kim sir兩度率領港隊熱血守和中國，搶得寶貴的分數，至今仍為球迷所銘記。這位時任港隊主教練，也稱沒法忘記主場對中國一戰，「球迷跟球隊是多麼團結，就像是屬於我們的一場慶典。球員全心投入作賽、球迷全心去支持，那是我教練生涯中最美好的一場比賽。」

2015年在旺角大球場上演的港中大戰，金判坤依然印象深刻，他冀望球員能繼續「Die for Hong Kong」。（資料圖片）

球員為港之名而戰 球迷不論結果也感自豪

韓國球星孫興慜世界盃時因落敗而在更衣室痛哭，Kim sir認為這反映出「太極虎」球員渴望為國而戰的奮鬥精神，也跟「Die for Hong Kong」背後的理念一致。他相信港將都清楚自己的責任跟使命，會在「港中大戰」中有所成就，「我說的不止是成績，而是在比賽期間，他們能向市民展示出為香港而戰的毅力。無論港隊的水平高或低、勝或負，我們也以香港跟市民之名而戰，讓他們驕傲。」

作為過來人，他也希望球迷支持球隊的先決條件不是成績，而是作為香港人的身份，「獲勝，要驕傲；和波，要驕傲。即使輸了，只要全力奮戰過，也要享受過程。」

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作為香港人的身份，應是球迷引以自豪的地方，金判坤道：「只要全力奮戰過，便應感到驕傲。」（高詩琦攝）