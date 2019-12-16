【棒球】港隊大破俄羅斯4戰全勝封王　放眼明年全國賽及亞洲盃

「明天黎明行動！」港棒眾將昨晚完賽後高呼，他們指的不是公民抗爭，是今天早上9時對俄羅斯的香港國際棒球公開賽（IBO）。 以港隊主將為骨幹的香港紅隊，最終以18：3的15分差距，於第7局提前結束比賽，紅隊以4戰全勝奪得今次賽事冠軍。儘管對手實力似乎未及港隊，但港將依然將士用命，而且一眾年輕港將更是寶貴收穫。 攝影：潘思維

港將今早未受連戰數天及早上作賽影響，表現醒神，早段已取得超過10分，第5局時很多選手已開始嘗試不同的守備位置，本身擔任投手的趙嗣淦在這局當上遊擊手，隨後6局外野手李永陞擔任三壘手，今場長中繼投手楊貫軒也在第6局首次於國際賽站上打擊區，更獲得一次4壞保送，趙嗣淦則在這局打出一次內野安打，最後隊友更送「阿淦」到本壘得分。

「頂更」遊擊手趙嗣淦（右）打出一支內野安打。（潘思維攝）

港將在最後一場賽事打出「快樂棒球」，但換了位置不代表他們不認真作賽，港隊在5局後只失1分，沒給對手太多機會，雖然楊貫軒在7局下遇上亂流，被隊友取笑他很有打擊意慾不想完賽，但他一樣全力投球三振對手，令比賽在7局完結，因為雙方分數相差15分（18：3），根據賽事規例，可以提早完賽。

今場中繼投手楊貫軒首次在國際賽上有打擊機會。（潘思維攝）

今屆IBO由去年的8支外隊減至今年的3隊，除了來自台灣的大和建設較具實力，其他外隊都與香港紅隊有差距，港隊捕手梁皓男也認同，港隊總教練區學良解釋：「相信每一個體育活動都出現類似問題，很難邀請外國隊伍來香港，我們曾經親自向不同球隊解釋香港局勢和平，但無奈應邀的隊伍都不多。」

賽後，眾球對教練柏克倒冰水慶祝。（潘思維攝）

總結港隊表現，以主力為骨幹的紅隊隊員年紀漸大，港隊未來屬於2003至06年出生的球員，但這3年香港出生率較低，球隊人才選擇會否像港足一樣略嫌不夠？教練區學良表示：「香港棒球隊反而相反，我們的U15和U18都比以往強，再者我們一直都將資源放重於年輕球員培訓，所以年輕球員的收成令我們感到滿意，像早前的全國青年運動會，我們年輕球員得到第4名，對未來充滿信心。」最後區都練都表示，成年棒球隊未來有很多大賽，像明年的全國棒球錦標賽和亞洲盃的賽事，都是下年的重點比賽。