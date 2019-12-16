【跳繩】繩聯召開記者會回應合組聯盟事宜　盼以運動員利益為先

一眾香港跳繩運動員日前發公開信，希望中國香港跳繩總會（繩總）及中國香跳繩體育聯會（繩聯）能合組成一個組織，以符合國際聯盟的要求，否則一眾運動員將無限期缺席國際比賽。 今日（16日）繩聯召開記者會，表達成立新跳繩聯盟的意願，希望盡快確定運動員的參賽資格。

繩總與繩聯需要合併為一個聯盟，源於2017年。為了令跳繩成為奧運項目，兩個國際組織（國際跳繩總會及世界跳繩體育聯會），合組為「國際跳繩聯盟」（下稱國際聯盟），以換取世界體育大會接納國際聯盟為跳繩的國際管理組織，並承認跳繩成為國際體育項目。

繩聯今天召開記者會。（陳子生攝）

今天的記者會上，繩聯主席梁健璋表示，自2018年1月起，繩聯已積極向繩總發出合作邀請，希望達成雙方皆滿意並公平公正的合作方案，但兩年來尚未成事。「根據國際聯盟給予的指示，今年年底必須完成（合併），因為我們仍需時間舉辦選拔賽以及宣傳賽事，若從今天起開始準備工作，也要到二、三月才能報名參賽，故需盡快落實成立聯盟及選拔賽事宜。」

換言之，若兩者在今月底仍未能就合組聯盟一事達成協議，將難以趕及報名參加2020年7月在加拿大舉行的世錦賽。根據國際聯盟會章，認可會員的所在地不可存在其他直接競爭會員資格的組織，即是沒有一方能獨自代表香港取得會員資格並參加比賽。

繩總教練潘卓文（站立者）。（陳子生攝）

出席記者會的還有現役運動員、教練及家長。他們都希望，業界能以運動員利益為依歸，不希望香港跳繩運動因此事而走向回頭路，白白浪費運動員的青春及時間。潘卓文教練坦言：「我不希望運動員淪為政治工具，因此錯失參加世錦賽的寶貴機會。」運動員亦異口同聲表示，運動員生涯有限，若未能成立聯盟出賽非常可惜，且對一直努力練習的運動員不公平。

針對成立聯盟一事，日前繩聯發起一人一信網上聯署，希望成立香港跳繩體育聯盟，令香港運動員能夠繼續參加國際賽事。聯署開始後40小時已經有超過2000名運動員、教練及家長聯署支持。