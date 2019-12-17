【港超聯】歐陽耀冲J League試腳大爆發　7人雨戰射入全場首球

「團火⋯⋯爆晒出嚟呀！」歐陽耀冲笑道。 標準流浪港將歐陽耀冲與彭林林獲日本職業足球聯賽（J League）邀請，參加由日本職業足球員工會（Japan Pro-Footballers Association／JPFA）在千葉蘇我舉辦的試腳日（Try Out），二人今日表現絕不失禮，有外流經驗的歐陽耀冲更在第一場比賽射入全場第一球。 01體育記者葉詩敏千葉直擊

由日本職業足球員工會（Japan Pro-Footballers Association／JPFA）舉辦的年度測試日，一連兩日比賽旨為自由身球員提供機會獲球會相中落班，歐陽耀冲與彭林林獲J League邀請前來試腳。今屆總共有61名球員競逐，除了J2和J3球員外，當中不乏有日職J1經驗的老將，前日本代表我那霸和樹、原一樹等都已在昨日的首日測試中亮相。

測試在上下午各有一節，兩名港將被安排在次日上午進行比賽，與其餘25名球員編成兩組對戰，進行每節10分鐘、共3節的7對7比賽，以及一節全長50分鐘的11人賽。

外流經驗豐富的歐冲在今日兩項測試積極進攻。（葉詩敏攝）

外流經驗豐富的歐冲在今日兩項測試積極進攻。（葉詩敏攝）

今日的千葉較前兩日都要冷，「歐冲」與彭林林到達球場熱身時更下起雨來，令氣溫驟降。不過二人未受影響，被編入13人藍組的二人由「歐冲」率先於副場進行的7人賽登場，這名前葡甲中場開賽不夠3分鐘便在門前推射破網，先聲奪人。

「7打7取得了第一個入球，加強了信心，去到11人大場雖沒機會入球，不過整體傳控都不錯。」「歐冲」其後在11人賽踢足全場且「滿場飛」，助攻助守，遠在防守區域都看到他的身影。雖然對手均是日職球員如J2松本山雅守將當間建文等、又要臨時與同組球員配合組織攻勢，今日歐冲表現卻不落下風。他賽後坦言：「跟高水平的球員踢球，會比較適合自己踢法，因為我不是大腳，本身身形又不是太好，所以與日本球員打傳控，會較多機會表現自己。」

直擊歐冲│彭林林J League試腳（按圖進入）

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直擊港將J League試腳：

【港超聯】歐陽耀冲彭林林J League試腳 明撼J2球員尋外闖機會

彭林林試腳初體驗 「原來可追求更高水平」

同場還有美國足球冠軍聯賽奧蘭治郡SC回流的中場橋本晃司，不過年僅21歲的彭林林未有被搶去風頭，後者更在下半場換入後交出一個助攻，並多番在邊路發動攻勢。「7人賽初段還有一點點緊張，犯下一至兩個失誤，不過調整後好多了，加上在11人賽有歐冲在附近提點，整體表現有所提升。」

較缺乏國際賽經驗的彭林林表示與日本球員對戰後感受甚深，「一開始會緊張，但落場發覺好好夾，感受很大，因為一踢便知道個分別，自己還未踢到最好東西出來時，他們好容易就在邊路製造機會給你，踢得『好舒服』，而自己則要踢得更果敢。」

問到對自己有否信心，林林坦言：「信心不大，畢竟年紀小、經驗又較少，未必是很搶鏡。當然希望被選中，但沒有的話又不會太失望，只會繼續努力。」經過今次海外試腳經驗，林林坦言會渴望追求更高水平足球環境：「見識到分別後，會心想『原來可以繼續追求更高水平』，當然要花更多時間裝備好自己，變得更好，才有能力外闖。」

完成兩項測試賽後，有指現場有球會相關人士或球探向中間人輕探兩名港將來歷，不過暫時未有接觸。