【東亞錦標賽．直擊】葉鴻輝回應國足「底線論」：跟我們想法一樣

港中大戰事隔4年後再度上演，港足跟中國隊將於明日東亞足球錦標賽決賽周的煞科日相遇。4年前有份正選上陣的葉鴻輝跟張健峰，今屆也在訪韓名單之列，兩人對今仗有什麼感覺？ 至於近年外流中超的港足中場陳俊樂，坦言要把握出戰大賽的機會。即使敵軍有機會再度施展粗野攔截，也毫不懼怕，「落場如戰場，不會退縮。」 香港01記者袁志浩、吳浩然 釜山直擊

東亞錦決賽周煞科日明天上演，港隊將於下午硬撼以「選拔隊」應戰的中國隊。港隊今日傍晚進行賽前最後一課操練，惟練習被安排於距離釜山市中心東北超過20公里的機張郡進行，由港隊下榻的酒店出發前往訓練場地，車程約45分鐘至1小時。

陳俊樂上場鬥日本尾段後備入替，在黃洋身上接過隊長臂章，是他在大港腳的第一次。「多謝教練團肯定，自己仍有很多地方要進步，希望透過比賽累積經驗跟能力。」（袁志浩攝）

港足隊長黃洋（左二）本身是內援兵，他表示明白中港球迷皆關注今場比賽，惟希望年輕球員放膽去踢，敢於表現自己。（袁志浩攝）

毋懼國足粗野攔截 陳俊樂：要提防韋世豪

港足主帥麥柏倫透露，球隊陣中並沒有傷兵，中場陳俊樂則認為，東亞錦決賽周是港隊10年內第二度參賽，把握機會盡力迎戰是唯一選擇。現效力中超廣州富力的他早前曾於聯賽上陣，他坦言鬥中國是今屆賽事實力最接近一戰，「預期港隊會有多一點時間用波，可是中國隊常踢身後波，交由高大的前鋒去追，這點必須提防。」

內地傳媒報導，中國隊主力韋世豪此仗有機會復出，「樂仔」稱這位前鋒有速度、靈活且單對單能力佳，港隊定必加以看管。中國隊首場鬥日本時，後衛姜至鵬凌空飛腳踢中日本後衛橋岡大樹。縱然前者今場停賽，但「樂仔」表示對任何粗野攔截並不擔心，「落場如戰場，肯定會努力去踢，不會因對手踢法硬淨而懼怕及退縮。」

雖然跟4年前的「港中大戰」相比，這次比賽將在中立場釜山上演，但葉鴻輝說：「知道有不少球迷到釜山，相信明日支持的力量也會很足夠。」（袁志浩攝）

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葉鴻輝回應國足「底線論」：跟我們想法一樣

港隊4年前兩度守和中國隊的比賽歷歷在目，當年把關港足最後一關的葉鴻輝回憶道：「過了4年後再回想，其實也只是場普通比賽。以往做得再好也成為過去，最重要是未來繼續維持這種出色的表現。」

國足跟港隊同樣在賽事中錄得兩連敗，阿輝稱希望以勝利寫下完美結局，也將歡樂帶結給香港市民。對於有指中國足協為國足訂下「底線」，今場在「眾所周知」的原因下「必須拿下香港」，阿輝回應指：「跟我們想法一樣，每場比賽大家也希望贏。作為球員，不會特別去想足球以外的事，會將注意力留在場內。」

張健峰在去季後退役，早前更加入足總，今屆賽事將負責分析跟死球戰術等工作。（袁志浩攝）

從球員變助教 張健峰勉球員專注

另一位在2015年世界盃外圍賽中曾參與「港中大戰」的張健峰，現已加入足總成為港隊助教。這次以新身份參與其中，他直言感覺「新奇」，「以往只顧練習，現時就負責分析跟設計死球戰術。練習時自己也很想落場踢，不過若成真就代表有球員受傷，所以心態也調整了。」

「張峰」又稱當年織熱的氣氛令他感受最深，是他職業生涯中踢過最好的主場賽事；不過他提醒球員明日切記要「專注」，「要跟從主教練的指示，一步一步去執行，希望能得到一個好結果。」