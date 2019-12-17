【港超聯】港將首闖J League試腳　冀複製更多「泰國美斯」猜拿貼

日本足球職業聯賽（J League）對香港球迷來說是無以名狀的情意結，J League海外事務部負責人小山惠坦言，香港是重要的市場，也期望能在日職賽場上看到香港球員的身影。 01體育記者葉詩敏 千葉直擊

是次兩名港將歐陽耀冲和彭林林獲J League邀請到日本，參加由日本職業足球員工會（Japan Pro-Footballers Association／JPFA）在千葉市原主場館福田電子競技場舉辦的試腳日（Try Out），到底與往常的球會試腳有何不同？

JPFA由70至80年代日本代表加藤久於2006年所成立，現任會長是效力J1鳥栖砂岩的中場高橋秀人，該工會理念為普及和振興日本足球文化，加強國內外的足球團體交流，以及為職業球員改善職場環境；也因此在季後安排試腳比賽，助不獲球會續約或者無約球員覓得新東家，如去年就有108名來自日本各級聯賽的球員參加，前大阪飛腳中場妹尾直哉就參與了去屆試腳，後來加盟到J3球會AC長野。除了為本地球員提供機會，JPFA也會安排名額予海外球員，上屆就有3名泰國球員獲邀。

小山惠協助兩名香港球員參與今次試腳。（葉詩敏攝）

場內觀眾席全是球會教練或相關人士來審視球員質素。（葉詩敏攝）

這次是J League首次為香港提供名額，歐陽耀冲與彭林林以外，同日也有曾效力澳職西悉尼流浪者的越籍球員Martin Lo前來試腳。

應屆118名球員的測試分開兩日進行，上下午各有一節，每節有一場每節10分鐘、共3節的7對7比賽，以及一節全長50分鐘的11人比賽，考驗球員的臨場應變和個人技術。如「歐冲」所言，競爭激烈過球會試腳，賽場上的球員都施展渾身解數吸引球探眼球。

香港球員能在競爭激烈的「生死戰」中，取得兩個難能可貴的機會圓日職夢，小山惠坦言香港是重要的合作夥伴：「6、7年前開始已經與JPFA合作，邀請印尼、泰國和越南等東南亞球員試腳，雖然我們與香港沒有簽下合約，也沒有正式合作關係，但我們很重視香港市場。」去日本當「返鄉下」的香港人，對日本足球也很狂熱，小山惠表示知道不少香港球迷會特地到日本看球賽，也會看轉播賽事，他希望能繼續推廣和發展日本職業足球。

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效力J1北海道札幌岡薩多的「泰國美斯」猜拿貼，一圓不少東南亞球員的旅日夢想。雖然他並不是在「Try Out」突圍而出加盟當時還在J2的札幌岡薩多，但僅1.58米身高的他是亞洲球員外闖的啟發。

J League近年銳意發展亞洲市場，小山惠工作的海外事業部，就是為了協助J League成為亞洲水平第一、兼備商業收益及影響力的聯賽。有意擴大香港市場的他坦言：「當然也會想在日職看到香港球員的身影，這不只是對J League帶來新戰力，對香港隊也是好事，就像泰國的猜拿貼一樣。」雖然在場邊觀賽的他自言不懂評價兩名港將表現，他認為今次邀請是成功的，「他們已竭盡全力，也對我說很高興能與高水平球員作賽。」

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