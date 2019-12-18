【足球熱話】謝拉特兩歲子盡顯強勁腳頭　一個原因令前紅軍瘋狂

不少足球員希望兒子繼承父業，現實卻是可遇而不可求的事。萬人迷碧咸（David Beckham）即使育有三子，最終沒有一人願意發展足球事業。育有三女的謝拉特（Steven Gerrard），太太兩年前終誕下麟兒Lio，讓這名慈父一嘗天天跟兒子踢球的心願。 前利物浦隊長經常在Instagram分享與Lio玩樂點滴，周二他上載一段跟兒子在家中互相傳球片段，Lio的腳力令「謝四」一眾前隊友和球迷嘖嘖稱奇。

從短片中可見，Lio一邊吃着奶嘴、一邊笑着與爸爸謝拉特不停互相傳球，非常可愛，只有2歲的小伙子不止踢得有板有眼，而且以一名幼兒來說，「腳腳七注」力量相當驚人，甚有乃父風範。

跟謝拉特不同的是，Lio每一球均以左腳踢出，是天生的「左腳仔」。謝拉特一眾紅軍隊友列納、加歷查、盧卡斯利華、馬斯查蘭奴、希比亞和現役利物浦中場張伯倫紛紛留言讚好，最開心的當然是以左腳重炮聞名的「左腳王」懷斯：「左腳仔！愛這小子」（Lefty!!! Love that kid）。

謝拉特2歲兒子Lio跟父親家中踢球時，腳力甚重，令人稱奇。（謝拉特ig截圖）

謝拉特囝囝Lio腳力強勁

在 Instagram 查看這則貼文 ⚽️💙❤️ Steven Gerrard（@stevengerrard）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 17 日 上午 6:13 張貼

「左腳的謝拉特」

不少球迷看罷片段，已急不及待期待Lio日後穿上利物浦球衣為紅軍上陣的畫面，有人高呼：「左腳的謝拉特！」

有趣的是，謝拉特不停為Lio穿上不同球隊的戰衣，並不局限利物浦一隊，有如球衣秀一樣。

謝拉特囝囝Lio球衣秀（按圖進入）

+ 14 + 13 + 12

謝拉特紅軍隊友反應熱刺（按圖進入）