【東京奧運】聖火傳遞由「311」重災區作起點　接棒方法出盡奇招

2020年東京奧運組委會日前公布有關日本火炬傳遞的事宜，當中除了火炬手初步名單，詳細路線及傳遞方法亦一一發表。 有趣的是，不同縣市也準備以各具特色的方式傳遞聖火，當中包括滑雪、騎馬、划船及日本傳統武術之一的「日本泳法」。

火炬傳遞於明年3月26日開始，並由日本大地震發生的2011年在德國奪得世界盃冠軍的日本女足成員，從福島第一核電站事故應對據點的福島縣足球設施「J-Village」出發。

東京奧組委表示明年奧運為震災重建象徵， 因此以福島核災的應對據點為傳遞聖火起點，能體現「奧運重建」理念。

聖火從福島出發，121天內走遍日本47縣。（Tokyo 2020）

從福島出發，121天內走遍47縣，聖火將會經過「311」重災區的復興象徵「奇蹟一本松」及熊本城等。然而，今屆聖火傳遞特別之處為不同傳遞方法。

以「輓曳賽馬」有名的北海道帶廣市，將由輓曳馬接力傳遞聖火。櫪木縣茂木町，火炬手會與蒸氣復古列車（SL列車）併行慢跑，期間列車將鳴出響亮的汽笛聲，宮城縣東松島市則以JR仙石線傳遞，以紀念海嘯中被沖走及遭受毀滅的車廂。

以「輓曳賽馬」有名的北海道帶廣市，將由輓曳馬接力傳遞聖火。（網上截圖）

沖繩縣及大分縣的傳遞方式別具心裁，前者於座間味村以人力划船的「鱶舟」（Sabani）接力傳遞；後者更以傳授着古代武術之一的「日本泳法」，火炬手將會在海中傳遞。

深入了解日本泳法：

【日本泳法】用於奧運傳聖火 游水格鬥術達至「水人一體」

大分縣以傳授着古代武術之一的「日本泳法」，火炬手將會在海中傳遞。（網上截圖）

「日本泳法」教學影片