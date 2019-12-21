【謝德謙︱英超遊物】踢法多變擅盤扭　維拉隊長加利殊葡萄成熟時

如果講到英超的靚仔球星，大家會想起哪位球員呢？我腦海中立即浮現他，就是人稱「英超周柏豪」的阿士東維拉隊長加利殊（Jack Grealish、馬會譯名基亞利殊 ）。 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

加利殊電競評語：速度不高但進攻能力全面

阿士東維拉青年軍出身的他，曾經創下連續19場英超上陣而不勝的尷尬紀錄。但今季他的表現令人刮目相看，雖然球會成績暫時未如理想，但加利殊為球隊貢獻了4個入球和4次助攻，表現和踢法都成熟了很多。不論是射門觸覺或是死球的處理都進步不少，加上他的盤扭技術根基穩健，在中路引球推進，可以為對手帶來不少麻煩。而他具侵略性的踢法，容易引來對手犯規，是英超被侵犯次數最多的球員，可想而知對手要防犯加利殊是多麼吃力！

加利殊盤扭技術根基穩健，在中路引球推進，可以為對手帶來不少麻煩。（路透社）

英超第18輪直播賽程，焦點大戰是熱刺迎戰車路士。（01美術製圖）

加利殊在遊戲內的速度算不上太好，但勝在其他方面能力平均，既可處理死球，又能入楔禁區起腳射門，護球能力也不俗。他絕對是全方面的進攻球員，如果大家想在禁區外嘗試多點盤扭的話，大家不妨考慮一下價錢不是十分昂貴的加利殊！

英超第18輪直播賽程。（01美術製圖）

英超 – 阿士東維拉 對 修咸頓 星期六晚上10:50 Now Sports英超2台 (Ch. 622) 現場直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】