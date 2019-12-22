【足球】韋斯咸名將馬田彼得斯離世　英格蘭1966世界盃奪標功臣

曾經獲已故英格蘭傳奇領隊藍斯爵士（Sir Alf Ramsey）譽為「較他的年代領先10年」的韋斯咸一代名宿馬田彼得斯（Martin Peters）離世，享年76歲。 彼得斯是英格蘭奪得1966年世界盃的主力成員之一，也是這支冠軍隊中第五位離世的球員。

1959年只有15歲的彼得斯加盟韋斯咸，3年後首次為一隊上陣，1965年已是球隊在溫布萊球場奪得歐洲盃賽冠軍盃的主力成員。

1966年5月，英格蘭時任領隊藍斯首次22歲的派彼得斯上陣，那年夏天他已是球隊主力成員。決賽對西德一戰，他射入為英格蘭領先2：1一球，完場前遭對手扳平，加時射手靴斯連入兩球，助英格蘭首次、也是至今唯一一次奪得世界盃冠軍。

藍斯讚賞彼得斯是「較他的年代領先10年」的足球員，這位被稱為「死球專家」的全能中場，70次代表英格蘭，364次為韋斯咸上陣取得100個入球，之後轉投熱刺，1972年為球隊奪得歐洲足協盃（歐霸前身），亦兩度奪得聯賽盃冠軍。球員生涯後期也曾效力諾域治和錫菲聯。

韋斯咸在官方網頁公布彼得斯家人的聲明：「我們十分傷痛地宣布，馬田今晨4時在睡夢中安詳離世。作為一位我們深愛的丈夫、父親和祖父，以及一位善良、溫和、低調的人，我們在極度哀傷之餘，也為他的成就和我們共同擁有的快樂回憶感到驕傲和安慰。」

彼得斯是繼隊長卜比摩亞（Bobby Moore）、中場阿倫波爾（Alan Ball）、左後衛威爾遜（Ray Wilson）和門將賓士（Gordon Banks）之後，1966年英格蘭世界盃冠軍隊伍第五位離世的成員。

英格蘭在1966世界盃決賽對西德加時贏4：2，彼得斯取得一個入球，大演帽子戲法的贏波功臣靴斯（Geoff Hurst）形容彼得斯是傳奇名宿，「世界盃決賽跟我一起取得入球的夥伴，以及跟卜比摩亞一樣是我在韋斯咸的多年好拍檔，安息吧，老友」。

韋斯咸在官方Twitter哀悼這位一代名將

We are deeply saddened to hear the news of the passing of club legend Martin Peters. https://t.co/69IazGy1ZW — West Ham United (@WestHam) December 21, 2019

馬田彼得斯效力的另一球會熱刺也發文悼念