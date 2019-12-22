【英超】曼聯再次「劫富濟貧」　兩度送禮0：2不敵榜尾屈福特

近況不俗的曼聯，作客英超聯賽榜包尾的屈福特，佔盡優勢下遲遲未能取得入球，更在下半場4分鐘內連失兩球，最終以0：2爆冷輸波。

甫開賽曼聯已踢得相當主動，馬迪爾的射門斜出未能命中，上半場中段連格起腳被擋後，34分鐘他高速鏟入突破越位呈單刀之勢，面對屈福特門將賓科士打，連格乖巧挑高，皮球僅僅掠門而過。

上半場曼聯贏形勢卻未能取得入球，下半場輪到主隊屈福特發威。一直沒有具威脅攻勢的屈福特，49分鐘在前場得到一次罰球機會，守將卡巴些利頭槌二傳，接應的伊斯美拿沙亞（Ismaila SARR）射門撻Q，反而收死迪基亞。這位西班牙門將一下「牛油手」讓皮球溜入網窩。屈福特領先之下繼續進攻，今次輪到曼聯守將雲比沙卡「送禮」，禁區內踢跌沙亞被罰十二碼，隊長迪尼（Troy DEENEY）主射中鵠，射入今季個人首個入球，亦為球隊領先優勢擴大至2：0。

迪基亞、雲比沙卡齊送禮（按圖進入）

+ 12 + 11 + 10

4分鐘內形勢逆轉，曼聯主帥蘇斯克查接連換入格連活特、馬達和養傷多時的保羅普巴加強攻力，在比賽尾段搶回不少攻勢。

可是曼聯始終未能攻破屈福特防線，最終0：2落敗全失3分，18戰續以25分跌落第八位。唯一值得慶幸的，可能是普巴在聖誕新年的英超快車期前趕及復出，人手調動方面可以較為充裕。

屈福特不單全取3分，也是今季首次主場贏波，分數終於突破雙位數，以12分續排榜尾，惟已追至跟第19位的諾域治同分。