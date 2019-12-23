【意超盃】利物浦兩棄將終在C朗拿度手上奪盃　球王無奈踢草

巴西中場盧卡斯利華（Lucas Leiva）的球會生涯獲獎不多，只在利物浦年代贏過一次英格蘭聯賽盃。不料2017年離隊加盟意甲球隊拉素後，第二度奪得意大利超級盃，今次更是擊敗有葡萄牙球王C朗拿度壓陣的祖雲達斯奪得。

意大利超級盃，盧卡斯和利物浦另一棄將路爾斯艾拔圖（Luis Alberto）在2017年加盟時已贏過，然而當時C朗拿度仍在皇馬，尚未轉戰意甲。

上季C朗加盟祖雲達斯，盧卡斯和路爾斯艾拔圖一起贏得意大利盃，可是過程中並未與祖雲達斯對碰。到周日舉行的意大利超級盃，路爾斯艾拔圖為拉素先開紀錄，拉素終以3：1擊敗C朗在陣的祖雲達斯捧盃。

盧卡斯2007年由甘美奧加盟利物浦，遇正紅軍的低潮期，與仍在曼聯的C朗拿度對陣自然空手而回，到C朗加盟皇馬後，利物浦連歐聯也無法進軍，只有2009/10及2014/15兩年例外。紅軍打入2017/18歐聯決賽並不敵皇馬，其時盧卡斯已經離隊。今次這位32歲巴西球星終在C朗面前吐氣揚眉，即使意超盃意義不大，捧盃一刻盧卡斯還是極度興奮。相反，C朗拿度在頒獎一刻顯得相當無趣，更起腳「踢草」盡顯不甘之情。

+ 8 + 7 + 6

C朗拿度加盟祖雲達斯以來，接連贏得去年意大利超級盃和聯賽冠軍，上季聯賽兩勝拉素，不過今季似乎情況逆轉，拉素主場3：1擊敗祖記，今次再次相同比數捧走意大利超級盃。