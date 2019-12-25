【高級組銀牌】李志堅兩季內5挫富力　功臣利馬：最佳聖誕禮物

由領先到落後，本以為要遺憾地出局，東方竟卻能在谷底及時反彈，一口氣攻入3球反敗為勝。李志堅賽後也忍不住說：「好刺激，好刺激。」 這位去屆港超聯最佳教練得主，兩季間已先後5度帶隊擊敗「富豪球會」富力R&F，可說能人所不能，依靠的又是甚麼？

「好睇嗎？」東方主帥李志堅打趣地向記者問道。

近年由李志堅帶領球隊，無論是大埔或東方龍獅，只要迎戰富力，似乎都能預期一場精彩的比賽。連同今場銀牌準決賽在內，李志堅兩季間已5度擊敗「5000萬大軍」富力。去季聯賽率領大埔主客皆勝，作客雨戰險勝提早奪冠一幕，相信球迷仍記憶猶新；上屆銀牌4強，大埔也淘汰富力晉身決賽。

李志堅將勝利歸功於球員，特別點名讚揚射入第2球的林嘉緯（左四）。（袁志浩攝）

伊高沙托尼（白衫）去季屬李志堅麾下球員，這場表現也相當「生猛」，惟於尾段被換走後，富力卻連失3球。（袁志浩攝）

而他今屆帶領新東家聯賽作客燕子崗，同樣大勝4球而回，稱他為「富力剋星」也絕不為過。可是，堅sir謙指自己其實沒太多心得，並將勝利歸功球員：「可能球員打強隊，心態會更高昂，今場大家也盡力地跑動，每位都發揮得很好。錯失一定有，但前線如嘉緯，都能做到部署，分工也很清晰。」

李志堅（左一）賽後與班主游永強（左二）一起向球迷道謝。（袁志浩攝）

李志堅：調動成分野

今場比賽雙方教練均用盡3個換人名額，富力主帥楊正光在球隊反超前3：2時，以白鶴及艾瑪臣，分別入替攻守重心謝家强跟伊高沙托尼。相反堅sir放手一搏，以前鋒慕沙代替防中梁冠聰，並以助攻力較強的李嘉耀取代右閘翟廷峯。堅sir賽後笑指臨場調動，正是此役的反勝關鍵：「對方換走主力，我們就換入進攻球員。到我們反超前時，他已回不去了，情況也很尷尬，不知道應攻還是守。」

首季帶領東方即助球隊勇闖決賽，賽後堅sir跟班主游永強言談甚歡，似乎滿意球隊開季至今的表現。堅sir稱希望逐步為球隊建立未來：「希望大家會給我時間，去建立一支穩定地身處上游的球隊。當然，今季有成績就更好。盃賽以外，目前亞洲賽資格仍是未知數，若富力奪冠，位置會由誰頂替？所以聯賽我們會繼續追趕。」

利馬以一記妙射助東方再度取得領先優勢，賽後繞場一周跟球迷自拍。（袁志浩攝）

+ 4 + 3 + 2

利馬克服傷患建功 「最佳聖誕禮物」

至於攻入反先一球的進攻中場利馬，則謂自己能克服季初傷患，要感激球會以及職球員的幫助：「這場比賽十分困難，但我們奮戰到最後一刻。我們上場賽果不理想，這仗就更落力地去改變，慶幸最終能獲得勝利。」他又稱很高興能助球隊贏得決賽入場券，並形容入球是最佳的聖誕禮物，希望陸續有來。