【足球熱話】費高跟哥迪奧拿有段情？　葡萄牙球王親否認都市傳說

西班牙有一個令人難以置信的「都市傳說」：費高（Luis Figo）跟哥迪奧拿（Pep Guardiola ）一起效力巴塞隆拿時，曾是一對秘密戀人。 這種傳聞當然聽完就算，意想不到的是，事隔多年，葡萄牙一代球王竟又親自澄清：「我喜歡女人！」

身為1991年為葡萄牙奪得世青盃冠軍的「黃金一代」主力，費高在母會士砵亭一隊效力5個年頭後，轉戰西甲加盟巴塞隆拿，在這支西甲班霸，他遇上較他年長一年的哥迪奧拿。

兩人年紀相若，巴塞青訓系統出身的哥迪奧拿，自然負責照顧這位新加盟的隊友。兩人曾是秘密戀人的「都市傳說」，源頭已無從稽考（估計又是來自《馬卡報》的攻擊吧），想不到在他們早已掛靴多年後，費高接受《ICON》雜誌訪問時又把舊事重提。

費高跟哥迪奧拿的都市傳說（按圖進入）

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費高否認超友誼關係

「哥迪奧拿是個很捧的朋友，他幫過我很多。」費高說，「他是我的室友，但我們之間沒有什麼，我喜歡女人。」

談到沒有西甲球員「出櫃」公開承認自己是同性戀者，費高明言，「足球世界是非常殘酷的。每個星期日也要比賽，（如果「出櫃」的話）你就要為此受到批評，而不是因應你的表現。」

因此他認為，沒有西甲球員說出自己的同性性取向，「不是基於羞恥，只是為了保護（這批球員）。」

吃了「防腐劑」的費高夫婦（按圖進入）

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2000年費高轉投皇馬，一年後哥迪奧拿亦離開巴塞隆拿，兩人的戀人傳言亦不了了之。費高與哥迪奧拿之間的關係，只有他們兩人才知道，但他確實在巴塞隆拿遇上瑞典模特兒Helen Svedin。這對俊男美女的強大基因，育有三名漂亮女兒 Daniela、Martina和Stella。至於哥迪奧拿也在2014年跟青梅竹馬的Cristina Serra成婚，兩人也是育有三名子女。

說起Helen Svedin，不得不重提朗拿度的一個「爛笑話」。話說在皇馬更衣室內，「外星人」朗拿度因經常夜蒲爛滾，被人以他來跟經常留在家中、非常自律的費高相提並論。肥朗忍無可忍下爆出名句：「如果我有費高個老婆，我也會日日夜夜留在家中。」

這位金髮美女保養得宜，現年43歲的她顏值與年輕時相若，費高至今仍經常跟她手拖手出雙入對，多年來親密如昔。