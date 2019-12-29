【足球熱話】C朗拿度渴望掛靴後重返校園　不過最想試的竟然係…

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）已經34歲，這位葡萄牙球王最近接受訪問時，終於首度談及退役後的生活。 跟大部分球員掛靴後渴望當上教練甚至領隊，繼續在足球圈立足不同，靚仔又好波的C朗稱，離開足球最想做的是拍電影。

C朗拿度出席在杜拜舉行的體育座談會，對於不久將來的退休生活，他表示：「當我的足球生涯完結，我希望再度讀書。我很專注讀書和學習，可惜我所學習的，未能為我腦海中所有問題提供答案。」

除了重返校園，C朗又指出，「還有一件令我着迷的事：我渴望嘗試為一部電影演出。」

這位一代球星向來外形突出，早已憑英俊外表和過人球技，吸引全球無數球迷愛戴，如今他開到金口表示對演藝圈有興趣，以他的知名度相信毫無難度。事實上，他出道多年來不斷成為各大品牌代言人和模特兒，早已習慣活在鏡頭之下。

上一代「萬人迷」碧咸（David Beckham），2002年也曾在電影《一球成名》（Bend it like Beckham）最後一幕中客串現身飾演他本人，不過C朗講到明想一過戲癮，相信要求不止於此。

C朗拿度 葡萄牙7號傳奇（按圖進入）

+ 19 + 18 + 17

40歲才退休？

不過他亦明言，目前尚未有退休計劃，「我一生中從未試過經歷不好的球季，因為我總是為一切挑戰作好預備。一直以來，我落場就是渴望得到勝利，當我的身體在球場上不再能作出正面反應，那就會是我停下來的時候。」

C朗拿度的專業態度堪稱足球界典範，注重飲食和訓練，體能長期維持頂尖水平，他直言，「很多年前，球員理想退休年齡是30至32歲，現在你看到部分球員40歲仍在踢球。」

從統計數字，即可看到C朗所言非虛。過去15個球季，他均取得雙位數入球，是歐洲五大聯賽中唯一一位有此成就的球員。他曾先後五度贏得球壇個人最高榮譽金球獎（Ballon d'Or），並五度贏得歐聯冠軍。國家隊方面，他已164次代表葡萄牙上陣，攻入99球，「破百」指日可待。