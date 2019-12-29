【2019回顧．足球】利物浦歐聯四強奇蹟反勝巴塞　年度最難忘一戰

2019年快將過去，回顧過去一年，國際足球壇發生過的事情和比賽多不勝數，然而在種種紛亂和云云比賽之中，還是利物浦在歐聯次回合4：0大勝巴塞奇蹟晉身決賽一役，最令人難以忘懷，亦被眾多機構和傳媒選為年度足球賽事。 近日紅軍和巴塞眾將和教練再次談及此戰，細看之下再次發現，世上沒有平平白白的奇蹟，機會只會留給作好準備的人。

4：0晏菲路奇蹟反勝，起點不是晏菲路，早在魯營球場的更衣室已經開始。

在巴塞主場0：3落敗，球員氣餒在所難免，利物浦助教拉德斯（Pepijn Lijnders）憶述，「我們返回更衣室，高普立即說：『世上只有一支球隊有能力反勝巴塞，那就是我們。』這句話立即令球隊提升士氣，也是由於我們當晚的表現。當球員踏上隊巴的時候，已經完全是另一種感覺。」

高普總是能找出辦法提升球隊士氣，利物浦奇蹟出線居功至偉。（資料圖片）

艾利臣拒絕高普命令，堅守紅軍大門，是利物浦有機會反勝巴塞的功臣。（資料圖片）

艾利臣的「不聽話」 為反勝奠下基礎

的而且確，紅軍四強首回合雖以0：3輸波，但比賽期間攻勢不斷，只欠一個入球。高普和教練團隊深知作客入球的重要，比賽尾段利物浦一次角球機會，高普要求門將艾利臣比加殺入巴塞禁區參與進攻。

可是艾利臣直覺認為這個指令有點不妥，遲遲不願上前，在他幾乎屈服跑上前場之際，最後還是返轉頭，跑回中場線左右位置。幸好他執意「抗命」，因為巴塞隨即搶回控球權，並由翼鋒奧士文尼迪比利策動反擊，幸好艾利臣及時回防，迪比利的射門被他一抱入懷，否則落後至0：4，紅軍上下一致認定沒有機會反勝。

利物浦助教連德斯憶述利物浦奇蹟大勝巴塞前的一段故事。（網上圖片）

沒有Plan B

5月6日，即對巴塞前兩日，米活訓練場高普辦公室內，高普跟連德斯討論戰術，後者憶述：「沒有沙拿和法明奴，0：3落後巴塞，我們最初的反應是：『無可能』，然後是：『可以的……』，跟着又是『無可能』，最終還是：『可以的！不過要點做？』」兩人在這次會議之後，相信球隊仍有一線生機。

連德斯稱，「我知道現在這麼說是有點奇怪，但我當時確信，只要能踢出我們的足球，而且能成功阻止他們反擊，用盡我們的力量去進攻，我們是有能力做到的。」他坦言，球隊已沒有所謂Plan B的後備方案，「那只是一個我們想像出來的計劃，我們球員的決心和熱情，有如來自另一星球」。

好好先生韋拿杜姆因為沒有正選而憤怒了，一股怒氣協助後備上陣的他梅開二度。（資料圖片）

憤怒的韋拿杜姆

高普派出軒達臣、占士米拿和法賓奴出任正選中場，之前一晚已得悉未獲派上陣的韋拿杜姆十分憤怒。這位一向笑容可掬的好好先生，自爆鮮為人知一面，「職業生涯以來我從未試過如此憤怒。我真的很憤怒，非常非常憤怒。不跟任何人說話，不見任何人，我第一時間衝入更衣室，洗澡後便直接到酒店。衝衝吃點東西便立即回到我的房間。」

「我記得球隊在酒店開會，我不太記得會議在說什麼，因為我太生氣了，一句話也說不出來。」韋拿杜姆記不起，連德斯卻不會忘記，高普說：「今晚你需要做的是一件不可能的任務，但因為是你們，我們仍在機會。」

這句話植入隊長軒達臣腦海：「我跟自己說……嗯，晏菲路，一個早階段入球，現場球迷？你知道的，或許真的有機會。」

歐聯賽場的晏菲路，永遠不會令人失望。甫開賽已用打氣聲浪，為紅軍建立氣勢，軒達臣果然罕有殺上前場射門，被達史達根擋出，奧歷治補中先開紀錄。領先一球之下，兩軍互有攻勢，缺少沙拿和法明奴的利物浦，遲遲未能取得第二球。改變球隊命運的，意想不到的是中場韋拿杜姆。

晏菲路奇蹟 成就紅軍六度封王（按圖進入）

+ 4 + 3 + 2

半場休息，膝蓋受傷的軒達臣跳上健身單車讓雙腿能繼續跑動，並服食消炎藥，羅拔臣受傷不能繼續，米拿改踢左閘，中場位置由韋拿杜姆入替。這位荷蘭中場稱，「老實說，我不肯定半場上陣時有沒有聽清楚高普說什麼，我很憤怒。那變成幫助我的最佳助力，我真的認為那份怒火幫助了我。」

韋拿杜姆在上陣11分鐘內連入兩球，紅軍總比數追至3：3，「起雞皮，那是我一生中最好的頭槌。第二天睡醒，我跟自己說：『請不要將它變成一個夢』，我們達到一個難以置信的成就。」

重溫阿歷山大阿諾特的「醒目」角球：

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贏在每一個細節

除了高普和一班球員，連德斯本人也是奇蹟創造者之一。即將在晏菲路上演歐聯四強當天，他突然靈機一觸，向球會職員發短訊，要求當晚賽事一眾拾球童須盡快將皮球擲回場內，短訊內容是：「他們（拾球童）今晚舉足輕重，我們需要每一個人做到最好。」

奠定勝局的第四個入球，正是來自拾球童第一時間將球拋給阿歷山大阿諾特，然後開出的一記角球，奧歷治再入一球，成就令人難忘一戰。

巴塞主帥華維迪承認，歐聯四強不敵利物浦出局，是球隊今年最艱難時刻之一。（路透社）

華維迪：今年最艱難時刻

不止利物浦，巴塞陣營也對這場大戰難以忘懷，主帥華維迪稱，「面對利物浦之前，我們在歐聯有一個美滿的旅程。在晏菲路我們也有一些機會，但他們早段取得入球，心理上我們開始擔心在羅馬發生的事情（歐聯次回合被反勝）會再度上演。」

「我們出現疲弱的一刻，並為此付出代價。這是今年其中一個最艱難的時刻。」華維迪說，「我們必須承認，在利物浦所受打擊令我們士氣低落，並延續至盃賽決賽。如果我們戰勝利物浦，也會在西班牙盃取得勝利。」

佐迪艾巴因失位（上圖）令巴塞在晏菲路落後一球，半場休息時，他自責得以毛巾掩面哭泣。（影片截圖）

哭泣的佐迪艾巴

華維迪口中巴塞出現「疲弱的一刻」，並未指明內容，不過近日流出該戰半場休息時，巴塞更衣室內的片段，觀眾赫然發現當華維迪正在講話時，左閘佐迪艾巴突然用毛巾掩面哭泣，華維迪要停下來，問他是否安好，其他隊友亦加以安慰。

半場休息時，利物浦僅領先1：0，總比數仍落後1：3，艾巴如此激動，相信是巴塞所失一球，因他企位出錯導致，於是自責得哭了出來。完場後，則輪到美斯哭成淚人，可見這場比賽對巴塞球員壓力相當沉重。

正如高普當時在賽後形容：「這是我一生中見過最特別的一場足球比賽。這場比賽不會再次發生，那是屬於我們的。」晏菲路在歐聯賽場曾經出現過無數大戰，最偉大一晚，已變成這場4：0擊敗美斯在陣的巴塞隆拿，也是2019年最令人難忘一場足球大戰。