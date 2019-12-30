【英超】車路士末段連入兩球逆轉　倫敦打吡反勝阿仙奴

阿仙奴新任主帥阿迪達領軍第二仗，便要面對倫敦同市宿敵車路士。力撐維吾爾人遭中國封殺的奧斯爾繼續正選上陣，可惜槍手只踢了半場好波，下半場末段被車路士連入兩球反勝。

阿迪達明言要令阿仙奴重拾華麗足球，並爭取各大錦標，即使明白球隊不能一夜之間改變，這位37歲少帥一上任，槍手已有顯著改變。

拆禮物日他領軍首戰，面對般尼茅夫即使只能1：1逼和對手未竟全功，但與前任主帥艾馬利最大分別，是球隊在控球權和射門次數方面大為改善，數據上遠高於對手。防線不濟問題依然存在，至少再次看到阿仙奴一浪接一浪的銳利攻勢，球員的決心亦明顯增強。

今仗面對車路士，轉變更為明顯。甫開賽阿仙奴已力壓對手狂攻，大衛雷斯兩度遠射未能把握，車路士也由小將美臣蒙特搶回一次射門，欠缺角度下被門將連奴接實。至13分鐘奧斯爾開出角度，前柱的張伯斯頭槌二傳，伏兵門前的奧巴美揚頂入，為槍手先開紀錄。這亦是他今季英超的第13個入球。

阿仙奴的華麗慶祝（按圖進入）

+ 6 + 5 + 4

車路士末段逆轉

落後一球的車路士，下半場踢得主動搶得大量攻勢，阿仙奴連奧巴美揚也要回後場防守。阿仙奴多次被攻得透不過氣，今季多次犯下失誤導致失球、被指是防線「最弱一環」的大衛雷斯，或許受倒戈影響踢出漂亮一仗，多次封走車路士的射門。

然而下半場形勢逆轉，控球、射門均是車路士全面佔優，83分鐘藍軍入球終於出現。前場左路蒙特開出罰球，阿仙奴門將連奴出迎竟然打空，後柱的佐真奴空門輕鬆射入，為車路士追平1：1。3分鐘後，射手譚美阿巴謙策動反擊，韋利安右路傳中，阿巴謙避過梅斯達菲近門抽射入網，為車路士2：1反超前，並順利維持勝果至完場。

車路士末段大逆襲（按圖進入）

+ 9 + 8 + 7

阿迪達的艱苦任務

車路士全取3分後，20戰35分繼續排第四。藍戰士英超對上4戰3敗，今仗總算一洗頹風，年輕射手譚美阿巴謙再有進帳，射入個人今季英超第12個入球。

相反，阿仙奴20戰仍只得24分，續排第12位，跟榜尾的距離較前四位置更接近，英超過去4仗2和2負，阿迪達相信要盡快相辦法「止血」。