【空手道】劉知名董依然稱霸全國賽　港隊2金5銅完美作結

在無錫舉行的全國空手道錦標系列賽總冠軍賽於周日（29日）拉下帷幕，香港空手道代表隊傳來喜訊，男子個人形的劉知名成功衛冕，另港將鄭子文和洪皓崴雙雙並列第三，包辦男子個人形冠、季軍；加上女子隊成績優異，港隊於今站以2金5銅作結。

上站第四站在武夷山奪得男子個人形冠軍的劉知名今戰再下一城，力壓廣東隊的母世科封王，連續兩屆取得總冠軍。「我在第4站故意收起最強的套拳，希望在總決賽時能令裁判有新鮮感，亦都成功用該套拳在準決賽以最高分打入決賽。」

他續道：「決賽的對手母世科是一名好好的選手，也是老對手，所以亦用上自己流派最高線套拳迎戰。」由於總冠軍賽由原先12月初改期，訓練計劃亦因此調整，劉知名未有參加隊際賽，專注在個人型比賽。對於衛冕，他坦言賽前未有太大壓力，「沒太大壓力，因為現在比賽都是平常心面對，專注在自己發揮和表現。」

港隊包辦總冠軍賽男子個人型冠軍和季軍席位。（由中國空手道協會提供）

劉知名透露在上一站刻意收起最強套拳，讓裁判耳目一新。（由中國空手道協會提供）

是次總冠軍戰只有全國排名前16的選手才能參加，劉知名笑言聖誕節正日出隊比賽屬第一次：「取得冠軍真是好開心，是一份最好的聖誕禮物，連續2年奪冠意義更加深，見到內地選手進步都好大，我希望自己能繼續進步，目標是2021年全運會金牌。」他在今站賽事後將稍作休息，1月3日復操備戰全港賽及2月的杜拜超級聯賽。

女子隊方面，月前剛戰畢世沙運的董依然勇奪女子個人型金牌，隊友王思敏和羅心汶同列第三，而杜小鳳與葉靜怡則分列第5和第7。王思敏其後聯同賴雪欣和余穎嫻，再於女子隊際型再添銅牌。

女子隊在個人型項目大豐收。（由中國空手道協會提供）

今屆系列賽經過4站賽事後，劉知名在個人型項目以2金1銀成為總冠軍，鄭子文則獲季軍；女將葉靜怡在成年女子個人型列第2，董依然名列第4，黃卓莉亦在女子個人組手68公斤以下取得第三。