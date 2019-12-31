【英超】半程數據出爐　拉舒福特黑仔王　利物浦多項紀錄叫糊

英超半季賽程完結，戰績上利物浦一枝獨秀，下半季若能維持，有望刷新不少紀錄。 細看數據，另有不少有趣發現，曼聯、曼城明顯欠缺運氣，而李斯特城再次冒起，絕對是實力表現。

射門，一係入，一係唔入，其實仲有可能中楣或中柱。不要以為好困難，短短半季，曼聯前鋒拉舒福特個人已經中楣中柱6次，認真「黑仔」。一度長時間包尾的屈福特，前鋒迪路菲奧也有4次，曼城3大主力史達寧、阿古路和迪布尼每人3次，加起來已經有9次。

曼聯戰績平平、曼城今季失分增加，射門欠缺運氣相信有一定影響。

曼聯今季戰績平平，或多或少跟部分比賽欠缺運氣有關。（路透社）

+ 3 + 2

「黑仔王」－射中龍門框（中楣或中柱）

1. 拉舒福特：6次

2. 迪路菲奧：4次

3. 阿古路： 3次

3. 奇雲迪布尼：3次

3. 史達寧：3次

3. 孫興慜：3次

3. 魯爾占美尼斯：3次

+ 3 + 2

「失機王」－錯失重大入球機會

1. 麥哥迪克：15次

2. 基斯活特：14次

3. 沙迪奧文尼：13次

4. 譚美阿巴謙：11次

5. 史達寧：10次

5. 加比爾捷西斯：10次

5. 占美華迪：10次

三大數據 證李斯特城非撞彩（按圖進入）

+ 6 + 5 + 4

利物浦有機會刷新哪六項紀錄？（按圖進入）