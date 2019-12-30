【港超聯】傑志險勝以季席過新年　飛馬前外援或「愛回家」

2019年港超聯終極戰今晚（30日）旺角大球場上演，由班霸傑志迎戰香港飛馬。「藍鳥」憑蘇沙尾段的世界波奠勝，2：1力挫飛馬升上第三，並以今季聯賽唯一不敗之師之名完結2019年。 落敗的飛馬則早已為明年作打算，球隊正物色進攻球員填補外援名額，上季後離隊的翼鋒艾華或有機會再度加盟。

「藍鳥」日前有盧卡斯離隊，此戰派出洛迪古斯、費蘭度、蘇沙及基爾頓攻堅。在丹尼因傷缺陣下，傑志以小將陳晉一任左閘，隊長黃洋則再串演中堅。

另一邊廂，飛馬未能用盡外援名額，僅由佐佐木周、大衛拉菲爾跟米哥加斯洛應戰。

傑志的洛迪古斯（藍衫）上半場多番起腳，卻無功而還。（袁志浩攝）

鞠盈智入球後走向場邊，他賽後指慶祝動作是要將入球送給生日的妹妹。（袁志浩攝）

鞠盈智破僵局 陳柏衡開齋追平

傑志前鋒洛迪古斯上半場表現活躍，31分鐘先在陳偉豪力壓下施展倒掛，1分鐘後他接應鞠盈智橫傳後半單刀勁射，但悉數未能考驗梁興傑。「藍鳥」完半場前再有費蘭度乘角球混戰起腳，遭陳曉鋒護空門，半場雙方互交白卷。

換邊後傑志僅花4分鐘即打破僵局，一次快攻由蘇沙在右路推進，並不「獨食」地傳予無人看管的鞠盈智，後者門前輕鬆撞入成1：0。不過飛馬67分鐘追平，後上的的米哥加斯洛左路傳中，左翼陳柏衡12碼點附近冷靜控定後射入，扳成1：1。

蘇沙窄角度傳中變射門，飛馬守門員梁興傑撲救無從。（袁志浩攝）

蘇沙金球奠勝 傑志半季聯賽不敗

雙方及後加快節奏，令比賽掀起高潮。傑志先有鞠盈智冷箭中楣，費蘭度連環近射，也被梁興傑與張志勇輪流「以身相許」。可是飛馬仍逃不過再度失守，蘇沙78分鐘右路窄角度以左腳內彎傳中，無心插柳下皮球卻飛向遠柱笠死梁興傑。最終「藍鳥」憑此金球致勝，以2：1力挫飛馬，保持在港超未曾敗予對方的戰績外，也以聯賽季席及至今唯一不敗之師的身分，迎接2020年。

為傑志先開紀錄的鞠盈智，賽後在回顧2019年時指自己今年表現不俗，「比前兩年好，但球會發揮不穩定，希望會愈來愈好，聯賽能逼近富力，也可在足總盃爭冠。」傑志今季前線啞火，阿智認球員來年需改善把握力，也期望新兵加盟，可加強全隊實力。

蘇沙窄角度傳中變金球，他本人似乎也意想不到。（袁志浩攝）

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+ 9 + 8 + 7

馬高斯賽前宣稱有傷 艾華或回歸飛馬

相反，飛馬尾段被「藍鳥」以世界波致勝，「劇本」跟鬥東方龍獅同出一轍，主帥文彼得苦笑指情況「似曾相識」。他雖對賽果感失望，也自言首半季執教生涯並不及格，不過他再次稱讚球員「意想不到的用心」，頑強的戰鬥力甚至讓他「毛管戙」。

飛馬早前與外援文迪斯及查理士相繼解約，西班牙中場馬高斯此役也未被列人大軍名單，文帥指出馬高斯昨日練習時仍沒大礙，賽前卻宣稱有傷，「印象中這情況出現過3至4次，有多場比賽原先安排他踢正選，早一日卻指沒法上陣，可能是受腳部的舊患影響吧。」飛馬目前正物色中前場球員，文帥透露，曾效力飛馬兩季的翼鋒艾華有望回巢，但一切仍在洽談中。