【英超】查漢巴克殊金球助白禮頓逼和車路士　VAR吹不走維拉勝仗

2020年元旦日，英超首場賽事即有金球誕生！伊朗前鋒查漢巴克殊一記漂亮倒掛入球，協助白禮頓主場面對車路士搶回1分。

自11月下旬開始表現反覆的車路士，乘上場尾段連入兩球反勝阿仙奴的氣勢，甫開賽即在白禮頓的主場反客為主，攻勢浪接浪之下，逼到一個角球。譚美阿巴謙接應蘇馬頭槌二傳，射門被護空門的阿倫穆爾擋出不遠，艾斯派古達衝前補中，車路士10分鐘已領先1：0。

上半場中後段白禮頓開始站穩陣腳，搶回不少攻勢，可惜始終未能取得入球。下半場再次是車路士的天下，普列錫、蒙特、列斯占士和後補入替的赫臣奧杜爾，射門均一一被白禮頓球員排出的血肉長城陣擋出。

艾斯派古達上半場初段為車路士先開紀錄。（路透社）

逐格重溫查漢巴克殊倒掛金勾（按圖進入）

+ 6 + 5 + 4

查漢巴克殊的超級金球

車路士久攻不下，主隊再次搶回主動權，79分鐘干洛尼近門勁射，車路士門將阿列沙巴拿加反應超快撲出。白禮頓的頑強，終在完場前得到回報：84分鐘一次角球機會，李維士鄧克頭槌二傳，伊朗前鋒查漢巴克殊第一時間施展倒掛，漂亮地為球隊扳平1：1，連在場白禮頓球迷也驚喜得難以置信。

追平後的白禮頓士氣更盛，然而多次攻勢均被車路士瓦解，最終雙方1：1和氣收場，各得1分。

+ 3 + 2

VAR又現爭議 維拉「柏豪」領軍取勝

同時間舉行的另一場賽事，阿士東維拉作客般尼踢出精彩一仗，隊長基亞利殊僅11分鐘近門頂入後，視像助理裁判（VAR）再次出現爭議判決，以助攻的韋斯利越位在先為由推翻入球。可是從電視畫面所見，即使VAR不斷拉線仍難以判定韋斯利的腳跟有越位。

幸好今季大熟大勇的基亞利殊，並未受判決影響，隨即跟韋斯利撞牆後送上助攻，41分鐘更闖入禁區拉弓勁射，一人之力助維拉半場領前2：0。般尼完場前10分鐘由前鋒基斯活特破蛋，可是勝利仍是屬於維拉。