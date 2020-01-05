【英足總盃】利物浦輪換應付打吡戰　愛華頓新帥效應有力爆冷？

英格蘭足壇「冬日快車」舉世聞名，每逢聖誕新年必定好波連場！踏入一年之初足總盃第3圈揭開戰幔，本港時間周日（5日）深夜更有一場默西塞德郡打吡作為戲碼，由2019年全年聯賽主場不敗的利物浦迎戰鄰居愛華頓。面對傷兵人數不少情況，「紅軍」主帥高普明言會繼續輪換應戰，新加盟的南野拓實極有可能今仗上陣作「地標戰」，其餘一眾小將亦隨時候命。「拖肥」則在新帥安察洛堤領軍後，開始重拾正軌，兩連勝之後亦僅敗於曼城，今仗或有機會一破宿命打敗同巿死敵晉級。

體育直播平台「體通天下」擁有今屆英足盃的香港獨家轉播權，本周末將有多場足總盃第3圈比賽直播，周日焦點賽事為本港時間深夜1時30分開賽的英超對碰，由利物浦對愛華頓。

紅軍中場拿比基達上仗英超開賽前拉傷鼠蹊，令球隊傷兵名單已經達到8人。在賽前記者會，高普表示，明日對陣愛華頓的足總盃，他要考慮「合適」的陣容。

高普可能在今仗派遣南野拓實（右）上陣。（路透社）

足總盃第3圈直播時間表（1月5日） 晚上10：00 車路士 對 諾定咸森林 晚上10：00 水晶宮 對 打比郡 晚上10：00 米杜士堡 對 熱刺 深夜12：00 利物浦 對 愛華頓 深夜2：15 基寧咸 對 韋斯咸 體通天下（Sports2World）App直播

高普表示：「我不知道具體情況，但我能說的是，對愛華頓基達打不了。我們的一隊選手只剩下12人了，還有年輕球員，這不太妙，我不知道怎麼會這樣。」

此前利物浦的傷兵營已包括祖爾麥迪比、洛夫雲、尼達利基尼、張伯倫、沙基利、法賓奴和比維斯達等人，基達的受傷讓高普的排兵更加捉襟見肘：「我不會告訴安察洛堤我的正選，但我會做自己認為對的安排。」

利物浦在聯賽盃8強對維拉一役，上演了11名球員號碼都是51至99號的「大冧把」陣容奇景。（Getty Images）

高普續指：「我確信安察洛堤不會更換太多的正選球員，他開局不錯，愛華頓有機會這麼多年來第一次在晏菲路贏波，我們會派上有體能的人，我們需要球迷的支持，愛華頓周三打的上一場比賽，而我們是周四，我們唯一的優勢是晏菲路。」

高普早前已表示，今場足總盃，極有可能是日本新援南野拓實的紅軍「處子戰」，在人荒如此嚴重、球隊體能不佳的情況下，南野拓實這樣的多功能球員，正合高普戰術需要。除止之外，一眾平時只列後備，在聯賽盃一直有出戰的年輕球員如哈維艾利洛（Harvey Elliott）、居迪斯鍾斯（Curtis Jones）、基賀華（Ki-Jana Hoever）、薛比雲丹貝治（Sepp van den Berg）等極有可能上陣，另外第三號門將老將朗拿根（Andy Lonergan）亦不排除有上陣機會。

其餘可能上陣的紅軍第二梯隊（按圖放大）：

足總盃第3圈直播時間表（1月6日） 深夜3：55 阿仙奴 對 列斯聯 體通天下（Sports2World）App／無綫85台直播

客軍愛華頓的領隊安察洛堤則在賽前記者會表現輕鬆，甫開腔即向一眾記者開玩笑問：「這裏有誰是利迷？」然後又向對手大送高帽，稱利物現時是世上最佳隊伍，他們是世界冠軍球會了，應恭喜他們。不過對紅軍對手而言，能和他們對賽也是表現自己的絕佳機會。

紅軍球迷對南野拓實處子戰期待已久。（路透社）

安察洛堤續指，「每場打吡戰都是特別的。我了解這意義，在打吡戰你永遠難以預料有何時發生。」安帥指高普是他的朋友，有很好的友誼，去年有幸能擊敗他（帶領拿坡里戰歐聯），但結果他在該盃賽笑到最後。」

愛華頓領隊安察洛堤指，現時正是絕佳時機去表現自己，戰勝利物浦。（Getty Images）