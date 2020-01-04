【西甲】皇馬作客基達菲爭近4仗首勝　ViuTV免費直播

球季逐漸「回復正常」，新年伊始西甲已重開戰幔。皇家馬德里繼續追趕死敵巴塞隆拿，力求重奪失落兩季的聯賽錦標。 不過，這支現時排名次席的班霸，歇冬後首戰即要作客持續有好表現的基達菲，不容輕敵。（ViuTV 99台/NOW623台晚上11︰00直播）

皇馬今季再由施丹執教，雖未展現昔日的霸氣，但完成接近半季僅負1仗，失12球亦為聯賽失球第二少的球隊。惟他們至少已打和7仗，失分較多，以至現時以2分落後巴塞隆拿。

賓施馬本季已在聯賽射入12球。（Getty Images）

加里夫巴利在季前已有離隊傳聞，1月會否他投？（Getty Images）

歇冬之前，皇馬應付地獄賽程，作客打和華倫西亞及巴塞隆拿後，最後一仗主場對畢爾包亦告打和，且最近兩仗均互交白卷。球隊本季繼續倚仗賓施馬在前線攻堅，而本季加盟的比利時中場夏薩特，今戰繼續養傷。1月轉會窗重開，市場除了留意加里夫巴利會否離隊，亦傳皇馬有份爭奪巴甲法林明高的17歲新星雷連亞卡維奴（Reinier Jesus Carvalho）。

基達菲在西甲主場，只曾敗於巴塞腳下。（Getty Images）

至於去季爭入歐聯僅差一步的基達菲，今季繼續保持穩定表現，現時排第6。半季下來在聯賽主場僅負巴塞隆拿，其餘取得5勝3和。