【英超】哈利卡尼腿筋撕裂休戰至3月　錯過歐聯16強首回合

熱刺去季下半季的噩夢，再次出現。陣中首席射手兼英格蘭隊長哈利卡尼，在聖誕新年快車期中受傷，傷情非輕。 主帥摩連奴證實卡尼左大腿筋嚴重撕裂，須休息超過兩個月，預計缺陣至少6仗英超賽事，歐聯16強首回合主場對RB萊比錫亦「唔使預佢」。

卡尼在元旦日作客負修咸頓一仗，接應罰球攻勢時射門入網，卻立即觸摸左大腿後方，向場邊打手勢表示需要換人。該入球不僅因越位而徒勞，賽後更證實卡尼重傷，預計最快在3月才能復出。卡尼去年1月亦曾受傷，卻於預計時間之前復出，他亦在社交網站發文為自己打氣：「抬頭吧，艱難時刻會完結，強者可以捱過。」他在本季英超僅缺席1仗，其餘全部踢足，射入11球，直至剛戰因傷被換走。

這一球，扳平不成反折將。（美聯社）

卡尼射入後沒有一絲興奮，撫摸大腿後方，心知不妙。（路透社）

卡尼受傷期間，將錯過明晚對米杜士堡的足總盃第3圈賽事，以及6仗英超，其中一半是「Big 6」的焦點大戰。卡尼缺席下回主場迎戰榜首利物浦，稍後主場對曼城，及2月底作客車路士的倫敦打吡，均無法上陣。（見下表）

熱刺預計缺少卡尼的英超賽程 1月12日（主）—利物浦 1月18日（客）—屈福特 1月23日（主）—諾域治 2月3日（主）—曼城 2月16日（客）—阿士東維拉 2月22日（客）—車路士

再次在頻密賽程中受傷，卡尼積極面對。（哈利卡尼instagram）

摩連奴坦言對熱刺是壞消息。（Getty Images）

熱刺發表卡尼的傷情後，摩連奴受訪時坦言卡尼受傷當刻已知事態不妙，「他感覺到，沒有多想，瞬間已意識到情况嚴重。我對傷患的知識不多，但經驗與感覺很多」。他又暗示無意為此增兵，「開季是這個陣容，亦是這一季的陣容。卡尼無人可取代」。熱刺陣中的正宗鋒將，餘下孫興慜與盧卡斯莫拉，至於小將柏路特（Troy Parrott），摩連奴認為未是時候委以重任。

孫興慜在下輪英超對利物浦一仗停賽復出，又要肩負重責。（Getty Images）

英超聖誕及新年快車，賽程頻密，如熱刺便在10天內應付4仗。球員應付激烈比賽，疲勞未及回復，今季快車便有不少球員重傷，甚至提早「唞暑」。

他們都重傷了（按圖放大）：