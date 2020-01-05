【澳洲山火】體壇全力籌款　拿度費達拿有望戰慈善賽　澳網或延期

澳洲山火肆虐，24人因而喪命，更有5億動物葬身火海。一幀年幼袋鼠因逃不出鐵絲圍欄而遭活活燒焦的照片，震憾全球。 為了賑災，澳洲體壇亦全力籌款，當中，職業網球聯會（ATP）、澳洲網球公開賽賽會（AO）及澳洲網球代表隊，均透過不同途徑籌集善款，AO更將舉辦慈善賽，有指拿度、費達拿及祖高域大可能參與其中。

職業網球聯合會舉行的ATP盃，10日間在布里斯本、帕斯及悉尼舉行，一眾參賽球員每打出一個Ace球，賽會就會捐出100澳元（約540港元）到澳洲紅十字會，用於山火救災及災後重建工作，部份球員更願意以個人名義就每個Ace球捐款，比賽首日已籌得21600澳元（約11.6萬港元）。

其中打出20個Ace球的澳洲球手基域奧斯受訪時透露，自己的家鄉正在首都坎培拉：「坎培拉正被世界上最毒的空氣濃罩，那實在令人難過……」談及山火，他不禁落淚，「老實說，要集中精神打球實在很困難，每打出一球Ace、每一次站上底線，我都只想著山火。」受山火影響，坎培拉的天空變成鮮橙色、更錄得史上最高的攝氏44度高溫。

基域奧斯發起每打出一記Ace球，就個人捐出200澳元，多名隊友隨即跟隨捐款。（Getty Images）

即使不計算昆蟲，仍有逾4.8億動物在澳洲山火中喪生。（Getty Images）

另外，澳洲網球公開賽賽會亦宣布，將會舉行一系列「Aces for Bushfire Relief」籌款活動，今個月15日（周三）將舉行一場名為「AO Rally for Relief」的表演賽，屆時將雲集全球網壇巨星去為火災籌款，澳洲傳媒指費達拿、拿度及祖高域都有望亮相。

不過，在山火沒有減緩之勢下，即將在1月20日正式展開的澳洲網球公開賽則有延期危機，作為ATP球員協會主席的祖高域：「若天氣及環境持續惡化，就要考慮（延期）……對於澳洲網球協會來說，情況很難處理，因為他們需要遵從已定好的賽期，但健康問題會影響到所有人。」

祖高域稱，自己過去在中國作賽時亦曾遇上空氣污染，但他承認，澳洲大火引起的問題前所未有：「中國的比賽環境已很難應付，但這是完全不同的－－我從未遇過這樣的情況。」

澳洲首都坎培拉被濃霧覆蓋，天空也變成橙色。（Getty Images）

祖高域稍後或在慈善賽亮相，但他同時透露，澳網或因山火延期。（Getty Images）

足球、板球、澳式足球齊籌款

除了網球之外，亦有其他體育項目積極展開籌款工作，當中包括足球界。澳職賽會（A-League）今日宣布與慈善機構Rural Aid（郊野救援）合作，未來兩輪的澳職及女子澳職（W-League）聯賽將有籌款環節，澳職球會墨爾本勝利、墨爾本城及西部聯則宣布，每售出一張門票就會捐出2澳元（約11港元）。

另外，澳洲知名足球經理人Lou Sticca，今日亦在twitter宣布舉辦慈善賽：「稍後會公布一則重要消息，消息將會關於世界球星雲集澳洲參加一場慈善賽，為受山火影響的人們募集數百萬澳元。」消息指，比賽將會在5月於悉尼的ANZ球場進行，由於Lou Sticca所屬機構Tribal Sports Group與一眾英超球會關係密切，估計能邀得一些無需參加歐國盃、美洲國家盃等大賽的球星參賽。

澳洲板球總會亦會透過比賽募款，同時多名板球球星包括Chris Lynn、Glenn Maxwell等，及澳式足球球星Trent Cotchin、Tayla Harris等，亦會捐款或進行義賣活動。