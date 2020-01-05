【伊朗指揮官被殺】卡塔爾外長訪伊朗　美國男足取消卡塔爾集訓

美軍周五（3日）空襲伊拉克巴格達國際機場，殺死伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），伊朗一方揚言報復，令兩國關係極為緊張。 原定今月赴卡塔爾集訓的美國男子足球代表隊，昨日（4日）宣布取消計劃，將另覓場地訓練。

在蘇萊曼尼被殺後翌日，卡塔爾外長穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）周六（4日）赴伊朗首都德黑蘭，與伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）會面，穆罕默德期間曾指美國應為殺死蘇萊曼尼帶來的後果負責。



同日，美國足總（U.S. Soccer）發表聲明，指原定今月在多哈進行的集訓計劃，將會延期。

美國足球代表隊（左）取消到卡塔爾的集訓計劃。（Getty Images）

聲明指出：「由於區內局勢發展，美國足總決定延遲原定1月在卡塔爾進行的集訓計劃，我們正研究其他備戰2月1日友賽哥斯達黎加的方案。」美足總進而指出，目前正與卡塔爾足總研究未來再到訪，「去體驗卡塔爾的世界級設施。」



卡塔爾為2022世界盃主辦國，美國男足原定今月在卡塔爾進行為期數周的冬季訓練，以準備之後的國際賽，同時一窺來屆世界盃的環境。