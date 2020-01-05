【英超．轉會動態】傳曼聯看中占士麥迪臣　4500萬英鎊+連格求購

1月轉會窗重開，戰績平平的曼聯不斷傳出有意收購的球員名字。大將保羅普巴（Paul Pogba）離隊傳言不絕，曼聯被指願意付出4500萬英鎊加上連格（Jesse Lingard），來交換一直被指是蘇斯克查心儀中場人選占士麥迪臣（James Maddison）。

23歲的占士麥迪臣，自去年以2000萬英鎊身價由諾域治轉投李斯特城以來表現出色，上季首戰英超即取得7入球7助攻，今季半季暫時亦已有6入球3助攻。

數據只是客觀標準，此子不單是李斯特城的「死球專家」，包辦全隊罰球和角球，也是中場發電機，控制球隊進攻節奏，李斯特城今季表現出色，力壓曼城高佔聯賽榜次席，除射手占美華迪外，麥迪臣一樣功不可沒。

占士麥迪臣在李斯特城表現出色，吸引曼聯在內各大豪門注意。（Getty Images）

曼聯自家青訓的連格，轉眼已27歲，2019年錄得0入球0助攻尷尬紀錄。（Getty Images）

三倍人工吸引麥迪臣過檔

球隊戰績佳，跟一班隊友和領隊羅渣士合作愉快，麥迪臣似乎沒有即時離隊的理由。

不過蘇斯克查有意簽入麥迪臣，作為重建球隊第一步。他似乎對自家青訓出身的連格忍無可忍，身為進攻中場甚至間中被安排踢輔鋒位置的連格，2019年度竟錄得0入球0助攻的尷尬紀錄，蘇帥被指欲以他為促成收購麥迪臣交易的籌碼。曼聯方面也明白李斯特城不會輕易在季中放人，但據指紅魔鬼對2020年夏天簽得這位英格蘭國腳相當有信心。

由於麥迪臣的周薪僅5.5萬英鎊，合約到2023年才屆滿，《每日郵報》宣稱曼聯有意用近三倍人工撬走他。

麥迪臣（右）與占美華迪在李斯特城合作無間，是球隊今季戰績優異的功臣。（Getty Images）

比起金錢更重要的是……

高人工固然吸引，可是據悉麥迪臣極為渴望來季出戰歐聯，所以他會否隨前李斯特城隊友哈利馬古尼步伐加盟曼聯，關鍵或許在於紅魔能否從英超前四名或歐霸冠軍，取得參賽權。目前21戰得45分的李斯特城，足足領前排第五的曼聯14分。

另一方面，假如李斯特城維持上半季水平，取得英超前四名，他說不定會接受留隊多一年這個選項。畢竟今季李斯特城已從出售馬古尼賺得8000萬英鎊，手頭上相當鬆動，球會深知陣中最值錢的麥迪臣廣受多家豪門覬覦，必定會盡快跟他傾談大幅加薪的新合約留人。

麥迪臣是死球專家一名，包辦李斯特城的罰球和角球。（Getty Images）

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